Due donne investite da due treni a Roma: sono gravi in ospedale Doppio investimento ferroviario a Roma stamattina, due treni hanno investito e ferito gravemente due donne. Il primo incidente è avvenuto tra Termini e Casilina, il secondo ad Ostiense.

A cura di Alessia Rabbai

Il 2024 si apre all'insegna di incidenti ferroviari a Roma. Due donne sono state investite da due treni e sono rimaste gravemente ferite. Soccorse e trasportate in ospedale, sono nelle mani dei medici, ma al momento non si conoscono le loro esatte condizioni di salute. Inevitabili i disagi alla circolazione, con ritardi e cancellazioni, un martedì nero per i pendolari. Data la dinamica dell'accaduto, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dell'Autorità Giudiziaria. Sugli incidenti ferroviari indaga la polfer.

Donna investita da un treno tra Roma Termini e Roma Casilina

Il primo investimento è avvenuto verso le 8 di stamattina, martedì 2 gennaio, lungo la linea ferroviaria Roma-Napoli tra le stazioni di Termini e Casilina. In questo primo episodio la donna avrebbe camminato sui binari per poi accasciarsi per cause non note e ancora in corso d'accertamento. Il treno in arrivo l'ha urtata, perché il macchinista vedendola solo all'ultimo non è riuscito a fermare in tempo il convoglio. Soccorsa in ambulanza, è stata trasportata in ospedale e affidata ai medici per le cure del caso. Cancellazioni e ritardi fino a 120 minuti lungo la linea, la circolazione è poi tornata alla normalità durante la mattinata a partire dalle ore 11.30, come informa Trenitalia.

Donna investita da un treno alla stazione Ostiense

Il secondo investimento è avvenuto lungo la linea ferroviaria Roma-Civitavecchia intorno alle ore 10 alla stazione Ostiense. Anche in questo caso un trano ha urtato una donna, che è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso. Ritardi di almeno mezz'ora sulla linea.