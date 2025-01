Due sorelle anziane trovate morte in casa a Prati: non si avevano loro notizie da mesi

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Due donne anziane sono state trovate morte in casa in via Dardanelli nel quartiere Prati a Roma. La triste scoperta è avvenuta nella mattinata di oggi, martedì 21 gennaio. Da quanto si apprende si tratta di due sorelle, di novantatré e ottantasette anni, per le quali non c'è stato purtroppo nulla da fare.

Di entrambe non si avevano notizie da mesi. A dare l'allarme è stato l'amministratore di condominio, che ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Ai poliziotti del Commissariato Prati ha raccontato di non vedere le due condomine da tempo e di essere preoccupato per loro, in quanto, per ciò che sapeva, non avevano parenti in città.

I due cadaveri in avanzato stato di putrefazione

Aveva infatti saputo da altri condomini che dalla loro abitazione proveniva un cattivo odore, i sospetti che fossero morte purtroppo si sono rivelati fondati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che hanno aperto la porta e i poliziotti sono entrati dentro l'appartamento. Hanno trovato i corpi delle due donne in avanzato stato di putrefazione, presumibilmente erano morte da settimane. Nell'appartamento è arrivato anche il medico legale, che ha svolto un primo esame esterno sulle due salme.

Ipotesi morte naturale

Dalle verifiche svolte sui corpi non sono emersi segni di violenza, l'ipotesi è che il decessi in tutti e due i casi sia sopraggiunto per cause naturali. Terminati gli accertamenti sul posto le salme sono state trasferite nell'obitorio del Policlinico Agostino Gemelli, dove si trovano a disposizione dell'Autorità giudiziaria. L'autopsia aiuterà gli investigatori a far luce definitivamente sulle cause della morte.