Drone sorvola l’Altare della Patria senza autorizzazione: denunciato turista 22enne Un turista di 22 anni è stato denunciato per divieto di sorvolo: ha fatto volare un drone sopra l’Altare della Patria senza regolare permesso.

A cura di Beatrice Tominic

Roma dall'alto: ancora una volta i turisti nella città eterna hanno dimostrato che vogliono vedere la capitale da un'altra prospettiva. Così, nella mattinata di oggi, i carabinieri hanno scoperto un drone che sorvolava l'Altare della Patria, nel pieno centro storico della capitale.

Ad azionarlo è stato un turista che lo stava pilotando da remoto, muovendolo sopra al complesso monumentale pur non essendo in possesso dei permessi e delle autorizzazioni necessarie. Dopo averlo individuato, sono immediatamente intervenuti i carabinieri di pattugli del Comando di Piazza Venezia che hanno subito provveduto a farlo atterrare. Nel corso delle operazioni, infine, è stato individuato anche il turista alla guida del drone, un cittadino cinese di 22 anni, denunciato per mancato rispetto del divieto di sorvolo in vigore nella città di Roma. Il drone, invece, è stato sequestrato.

Drone cade su Palazzo Venezia

Un'altra simile vicenda è avvenuta anche poco più di una settimana fa quando un altro turista, un uomo di 39 anni stavolta proveniente dall'Argentina, ha deciso di far volare un drone sopra Palazzo Venezia, per riprendere la scena dall'alto. Il 39enne, però, in breve tempo dall'avvio delle riprese, avrebbe perso il controllo dell'apparecchio che, all'improvviso, è precipitato sul tetto di Palazzo Venezia. Subito recuperato dagli addetti alla sicurezza che lavorano all'interno del palazzo storico, è poi stato consegnato ai carabinieri. I militari, infine, sono riusciti a rintracciare il proprietario che è rimasto tutto il tempo nella piazza: è stato denunciato poi per mancato rispetto del divieto di sorvolo ed è stato multato, mentre il drone è finito sotto sequestro.