Drone precipita su Palazzo Venezia: scatta la denuncia per un turista Un turista di 39 anni è stato denunciato dai carabinieri per aver fatto volare un drone su Palazzo Venezia nonostante il divieto di sorvolo. L’apparecchio è precipitato sul tetto dello storico palazzo.

A cura di Giorgia Venturini

Voleva riprendere Roma dall'alto con il suo drone quando però qualcosa è andato storto. Il drone infatti è precipitato rovinosamente su Palazzo Venezia, nel cuore della Capitale. Responsabile di tutto questo è stato un uomo originario dell'Argentina di 39 anni a Roma da turista. Individuato dai carabinieri è stato subito denunciato.

Sotto sequestro il drone

Dalle prime informazioni sembrerebbe che il 39enne abbia perso il controllo del piccolo strumento di ripresa poco dopo averlo azionato. Il drone è precipitato sul tetto di Palazzo Venezia. Subito è stato recuperato dagli addetti alla sicurezza al lavoro nello storico palazzo che lo hanno poi consegnato nelle mani dei carabinieri. I militari sono risaliti al suo proprietario che non si è dato alla fuga ed è rimasto sempre in piazza: per il turista di 39 anni è scattata la denuncia per il mancato rispetto del divieto di sorvolo su tutta la città. L'uomo sarà destinatario anche di una multa. Intanto il drone è stato messo sotto sequestro.

Due anni fa un drone in volo sul Colosseo

A settembre del 2020 invece un altro turista ha azionato un drone all'interno del Colosseo. Il macchinario si è poi schiantato su una gradinata senza fortunatamente creare alcun danno al monumento. Anche in questo caso il 40enne è stato però denunciato dagli agenti di Polizia Locale di Roma Capitale per aver infranto il divieto di sorvolo sul suolo della capitale. Non aveva nemmeno la scusa di non sapere che non si potesse fare: era già stato avvertito dal personale addetto al controllo dei biglietti che non avrebbe dovuto farlo volare. E invece lo ha fatto, rischiando di danneggiare l'Anfiteatro Flavio.