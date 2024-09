Droga nascosta nel telaio di un’auto: arrestato corriere con 28 chili di cocaina I finanzieri hanno scoperto un nascondiglio della droga in un’auto che sfrecciava lungo l’autostrada A12 verso Roma e arrestato un corriere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Ventotto chili di cocaina divisi in ventisette panetti e nascosta all'interno del telaio di un'auto. È quanto scoperto dai militari della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Roma, che hanno arrestato un corriere della droga, lungo la barriera autostradale A12 Roma-Tarquinia. Un carico che avrebbe fruttato tre milioni di euro ed era destinato a rifornire le principali piazze di spaccio della Capitale.

I militari delle Fiamme Gialle del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma l'hanno intercettato durante un servizio di controllo economico del territorio. Il conducente della vettura è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e portato nel carcere di Regina Coeli. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto. Tutta la droga è stata sequestrata e verrà distrutta.

Secondo le informazioni apprese i finanzieri erano per strada, impegnati in un controllo del territorio lungo l'autostrada A12 Roma-Tarquinia. Ad insospettirli è stata un’auto con targa francese che sfrecciava verso la Capitale. L'hanno fermata e perquisita. Nascondeva due doppifondi ricavati nei longheroni destro e sinistro del telaio.

Si tratta di elementi portanti in lamiera del veicolo disposti longitudinalmente, paralleli al senso di marcia. All’interno c'erano ventisette panetti, che contenevano oltre 28 chilogrammi di cocaina. "L’attività – si legge nella nota delle Fiamme Gialle – si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio messo in campo dalla Guardia di Finanza di Roma anche per il contrasto ai traffici illeciti".