video suggerito

A bordo di un auto di lusso con la cocaina, 50enne arrestato per spaccio: sequestrata anche la macchina Un uomo di cinquant’anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A casa aveva 600 grammi di cocaina e 6mila euro in contanti. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo di cinquant'anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Tivoli con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari lo hanno sorpreso in macchina con diverse dosi di cocaina, e da una perquisizione domiciliari sono emerse centinaia di dosi della sostanza, oltre a 6mila euro in contanti. Data l'ingente quantità, che non giustificava l'uso personale, l'uomo è stato arrestato, e ora si trova ai domiciliari.

L'episodio è avvenuto la scorsa mattina a Villanova, frazione del comune di Guidonia Montecelio. I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Tivoli hanno fermato l'uomo, con alle spalle precedenti per droga, mentre si trovava nella sua auto. Quando ha visto che i militari gli hanno intimato l'alt, ha provato a gettare gli involucri con la cocaina dal finestrino. Il gesto però, non è sfuggito: l'involucro contenente quattordici dosi di cocaina è stato recuperato, e la perquisizione è poi proseguita nella sua abitazione.

In casa sono stati trovati 600 grammi di cocaina divisa in 339 dosi, pronte per essere vendute ai clienti. Nell'appartamento c'erano anche 6mila euro in contanti, oltre al materiale usato per tagliare, pesare e confezionare la sostanza. Oltre alla cocaina e al denaro, i carabinieri hanno sequestrato anche la macchina del 50enne, di un valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati. Per lui sono scattati i domiciliari, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.