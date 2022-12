Dove verrà costruito il termovalorizzatore a Roma: proprio accanto c’è la discarica di Albano La mappa del terreno dove verrà costruito il nuovo termovalorizzatore di Roma che, secondo Gualtieri, sarà operativo entro il 2026. L’impianto è molto più vicino ai Castelli Romani che al centro della Capitale.

A cura di Enrico Tata

Dove verrà costruito il nuovo termovalorizzatore di Roma che, nelle intenzioni del sindaco Gualtieri, sarà operativo entro il 2026? Con la pubblicazione del bando per la manifestazione di interesse, è stato ufficializzato anche il sito di realizzazione dell'impianto. Nel cronoprogramma del primo cittadino, i lavori per la realizzazione dell'inceneritore cominceranno nell'estate del 2024 e termineranno entro settembre/ottobre 2026.

Dove verrà realizzato il nuovo termovalorizzatore di Roma

In termini tecnici, si legge nel documento, l'area si trova nel territorio di Roma Capitale e più precisamente nel Municipio IX in località Santa Palomba, estrema periferia Sud. Dal punto di vista catastale "ricade nel foglio 1186 e ricomprende le particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822 per una superficie catastale complessiva pari a 99.779 mq. Dal punto di vista cartografico, l’area è inquadrata nella Carta Tecnica Regionale 1:10000 alla Sezione 387120 “Cecchina”". Si tratta di terreni acquistati da Ama in data 25 novembre con vincolo di destinazione finalizzato alla realizzazione del termovalorizzatore che possa trattare 600mila tonnellate all'anno di rifiuti.

In un documento pubblicato sul sito di Roma Capitale si legge che l'area, "nei limiti dell’analisi condotta in funzione degli strumenti di programmazione urbanistica, non risulta interessata ad oggi da alcun vincolo territoriale ostativo alla realizzazione dell’impiantistica di progetto, ferme restando le conclusioni e gli esiti dei procedimenti amministrativi da avviarsi ai sensi di legge ai fini dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ambientali".

La mappa: il nuovo impianto più vicino ai Castelli che a Roma

Ma in concreto dove si trova il terreno dove sorgerà il nuovo termovalorizzatore? L'area si trova all'incrocio tra via di Cancelliera e via Ardeatina, di fronte al deposito Amazon, allo stabilimento Johnson&Johnson (circa 300 metri in linea d'aria) e a pochi passi (meno di un chilometro) da quello di Procter&Gamble. A circa un chilometro di distanza in linea d'aria c'è anche la discarica di Roncigliano ad Albano Laziale.

A tre chilometri a Nord invece c'è la stazione ferroviaria di Pomezia-Santa Palomba. Come si vede nella mappa in basso, quello su cui sorgerà l'impianto voluto da Gualtieri è un terreno che si trova formalmente all'interno del territorio di Roma Capitale, ma che in realtà è molto più vicino a Pomezia e a Pavona, frazione di Albano Laziale. La distanza con il Colosseo? Ben 23 chilometri, praticamente la stessa che c'è tra il monumento e Tivoli oppure tra l'anfiteatro e l'aeroporto di Fiumicino. La distanza tra l'inceneritore e il centro di Pomezia è di 9 chilometri e la distanza con Pavona è di soli tre chilometri.