Nel 2026 Roma avrà un termovalorizzatore a Santa Palomba: via oggi al progetto di Gualtieri

Roma avrà un termovalorizzatore che tratterà fino a 600mila tonnellate all'anno di rifiuti in un'area industriale di Santa Palomba, estrema periferia Sud di Roma, al confine con i comuni di Pomezia e Albano Laziale. Oggi il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, ha annunciato l'approvazione definitiva del suo piano rifiuti dopo la conclusione della valutazione ambientale e l'avvio della procedura di manifestazione di interesse per la realizzazione dell'impianto. "La seconda ordinanza che presentiamo oggi stabilisce l'apertura della manifestazione di interesse per la realizzazione di un termovalorizzatore in un'area industriale di dieci ettari a Santa Palomba", ha spiegato oggi il sindaco qualità di commissario straordinario di governo per il Giubileo.

Adesso le aziende avranno 90 giorni per partecipare alla manifestazione di interesse. Successivamente si partirà con la gara per l'aggiudicazione del progetto, con l'obiettivo di far partire i cantieri a fine 2023. Il nuovo impianto sarà operativo al più tardi nell'estate del 2026.

Il termovalorizzatore di Roma sarà realizzato con un "sistema di project financing", ha spiegato Gualtieri, e sarà costruito su un terreno concesso ai costruttori da Ama "a titolo oneroso". Il sindaco ha aggiunto che non ci sarà alcuna discarica collegata all'impianto romano. Per realizzare il progetto si richiede "l'utilizzo di tecnologie di ultima generazione e quindi che tutelano l'ambiente".

L'impianto sarà "interamente finanziato da chi vincerà la gara" e "non prevede utilizzo di soldi pubblici". Il project financing significa che "un soggetto può presentare una proposta con cui a proprie spese realizza un impianto. Il comune sceglie e poi la mette a gara, una gara a cui può partecipare chi ha fatto la proposta ma anche altri".

