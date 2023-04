Dove trovare il mare più pulito del Lazio: le spiagge migliori e quelle più sporche per il 2023 secondo l’Arpa Le spiagge più pulite e più sporche del Lazio secondo i risultati delle analisi dell’Arpa sull’acqua del mare. I risultati sono stati inseriti nell’ordinanza che regola la balneazione per la stagione 2023 firmata dal presidente Rocca.

A cura di Enrico Tata

Un decreto del presidente della Regione, Francesco Rocca, elenca, individua e classifica tutte le spiagge del Lazio, quelle sul mare e quelle dei laghi. Negli allegati al documento vengono presentati i risultati delle analisi dell'Arpa, l'Agenzia regionale di protezione ambientale, su tutte le acque del litorale. Nella gran parte dei casi, i risultati dei campionamenti sono "ottimi" o "eccellenti", ma c'è anche qualche valutazione "scarsa". In particolare, bene Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, quasi tutte le spiagge in provincia di Latina, da Sabaudia a Gaeta, e anche, a sorpresa, il mare di Ostia. Male il tratto di spiaggia a sud di Torvajanica. La stagione balneare, decreta inoltre il governatore, inizia il 1 maggio e si conclude il 30 settembre 2023.

Quali sono le spiagge più inquinate del Lazio

I tratti di costa in cui vige il divieto di balneazione sono in generale tutti quelli dei porti e anche quelli nelle vicinanze delle foci dei fiumi. Tra i campioni analizzati in tutto il Lazio, solo 4 sono stati classificati come di ‘scarsa' qualità. In queste spiagge verrà affisso un cartello con il simbolo ‘meno'. In prossimità delle acque giudicate sufficienti ci sarà una stella, in quelle buone due stelle e in quelle eccellenti tre stelle.

I tratti di mare giudicati ‘scarsi' sono i seguenti:

Spiaggia a nord di Tarquinia, tra la spiaggia dei cani e la foce del fiume Marta

Spiaggia a sud di Torvaianica

Spiaggia della fossa, a sud di Torvaianica

Spiaggia di Tor San Lorenzo

Spiaggia di Marina di Ardea – giudicato sufficiente

Più a sud di Marina di Ardea, verso Anzio, l'acqua del mare è giudicata ‘buona' o ‘eccellente'.

Questo invece l'elenco dei tratti di costa giudicati non balneabili:

Le spiagge migliori del Lazio secondo le analisi Arpa

Quali sono le spiagge migliori del Lazio per qualità dell'acqua? Per esempio quelle di Montalto di Castro, litorale a Nord di Roma, giudicate tutte ‘eccellenti'. Bene anche Civitavecchia, dove, anche in questo caso, le analisi hanno fornito risultati ‘eccellenti' in tutti i punti di prelievo. Tutti eccellenti e solo un ‘buono' sia a Cerveteri che Ladispoli, mentre stupisce il risultato di Ostia: tutti i risultati dei prelievi sono ‘eccellenti'. Qualche problema, come detto, nel litorale tra Anzio e Torvajanica. Benissimo invece sia Anzio che Nettuno: tutti eccellenti per Nettuno, solo un ‘buono' per Anzio.

In provincia di Latina, benissimo le acque di Sabaudia, San Felice Circeo, Formia, Gaeta, Fondi, Sperlonga e Minturno: tutti risultati eccellenti. Qualche problema in alcuni tratti della costa a Terracina. Bene anche le isole, da Ponza a Palmarola fino a Ventotene.

Per quanto riguarda i laghi, ottimi i risultati del lago di Bolsena e del lago di Vico, in provincia di Viterbo. Bene anche i laghi a nord di Roma, sia Bracciano che Trevignano. Bene Nemi, ma qualche problema a Castel Gandolfo, soltanto nel tratto dove si trova la spiaggia con la maggior concentrazione di stabilimenti. In quel punto i risultati delle analisi sono giudicati solo ‘sufficienti'.