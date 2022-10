Dove raccogliere castagne a Roma e nel Lazio per l’autunno 2022 Un’attività divertente da fare in autunno è raccogliere castagne. Nel Lazio è possibile programmare delle gite fuori porta anche vicino Roma per i castagneti di Manziana Castelli Romani e nella Selva di Cori.

A cura di Alessia Rabbai

Le caldarroste

Le castagne sono un frutto molto amato e in autunno è possibile programmare delle gite fuori porta nel Lazio per raccoglierle. Vicino Roma ci sono diversi posti dove trovarle, che non tutti conoscono. Che preferiate le intramontabili caldarroste, cotte sul fuoco in una padella bucherellata o lesse con l'alloro, cercare castagne è una divertente attività da fare insieme ai bambini. Le castagne possono inoltre diventare un ingrediente di gustose preparazioni dolci o salate, come zuppe accompagnando i funghi oppure la zucca al forno, crostate, muffin e biscotti e ancora, possono diventare farina con la quale realizzare pasta artigianale.

Su tutto il territorio del Lazio si possono fare passeggiate per i castagneti di Manziana e dei Castelli Romani. Un'occasione per godere di queste belle giornate di sole e per stare a contatto con la natura. Raccogliere le castagne non è sempre possibile, il consiglio è di accertarsi che non si tratti di un terreno privato e comunque, d'informarsi sempre presso il Comune di riferimento o dai vigili urbani sulle quantità permesse o eventuali quote da pagare, per evitare multe.

Raccogliere castagne vicino Roma da Manziana ai Castelli Romani

A circa un'ora da Roma c'è la castagneta di Manziana, vicino al Lago di Bracciano, dove ogni ottobre si festeggia la sagra della castagna. Nel Bosco Macchia Grande si possono fare delle belle passeggiate tra la natura alla ricerca di castagne, incontrando il bestiame che pascola allo stato brado. È possibile trovare castagne anche ai Castelli Romani, come ad esempio nel Parco del Tuscolo, nel Comune di Monte Porzio Catone. Altri luoghi a Sud di Roma sono Segni, Carpineto Romano e Montelanico.

Il Bosco Macchia Grande di Manziana

Dove raccogliere castagne in provincia di Viterbo

La provincia di Viterbo è particolarmente ricca di castagne e famosa per l'antica Sagra di Soriano nel Cimino e per la castagna di Vallerano Dop. Si possono facilmente trovare a Canepina, Capranica, San Martino del Cimino, Vetralla, Vitorchiano, Carbognano, Ronciglione, Caprarola e nei boschi dei Monti Cimini.

Dove raccogliere castagne in provincia di Latina

In provincia di Latina ci sono tanti castagneti dove fare passeggiate e cercare le castagne: nel territorio di Bassiano e Sezze, Lenola e Norma e nella Selva di Cori, uno dei boschi più suggestivi del Lazio, dove immergersi nella natura per scappare dal caos della città. Qui le castagne si trovano sparse nei sentieri e dopo averle raccolte consigliamo una visita nei borghi circostanti.

Carpineto Romano (Foto della Compagnia dei Lepini)

I luoghi dove raccogliere castagne in provincia di Frosinone

Nel territorio della provincia di Frosinone è possibile fare passeggiate e raccogliere castagne nel territorio del piccolo borgo di Terelle, dove ci sono dei sentieri da visitare. Tra una camminata e l'altra da non perdere i paesi circostanti dove gustare piatti tipici locali.



I posti in provincia di Rieti dove raccogliere castagne

In provincia di Rieti è possibile fare passeggiate e raccogliere castagne nei boschi della bella Valle del Turano e nel Comune di Pescorocchiano. Il lago del Turano è un luogo incantevole per concedersi una gita fuori porta con un paesaggio suggestivo e visitare i borghi, tra i quali Castel di Tora.