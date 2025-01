Dove portare gli alberi di Natale a Roma dopo le feste: giorni e orari dei centri di raccolta Ama

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Gli alberi di Natale veri dopo le feste possono avere nuova vita senza finire in discarica. A Roma si possono portare presso i centri di raccolta Ama, da giovedì 2 a mercoledì 19 gennaio 2025. Si tratta della raccolta straordinaria degli abeti, la campagna "Fai un regalo all’ambiente! Dona alla natura il tuo albero di Natale" dell’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, in collaborazione con Ama e l’Ordine degli Agronomi di Roma. Gli abeti in buono stato verranno piantati in un’area dedicata in zona Colle degli Abeti nel VI Municipio, con l’obiettivo di ricostituire un bosco urbano, per migliorare il paesaggio dopo l'incendio del 2021.

"Gli abeti natalizi arricchiscono le festività, ma rappresentano anche un prezioso patrimonio verde che può contribuire al miglioramento della qualità della vita e che non deve essere disperso – commenta in una nota l'ssessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi – Quest’anno abbiamo scelto di coinvolgere i privati e sollecitare scelte sostenibili in grado di restituire nuova vita agli abeti. Le azioni dei cittadini si uniranno a quelle dell’Amministrazione che, come già fatto lo scorso anno, ha scelto come ornamento natalizio per la città alberi con apparato radicale". Il presidente di Ama, Bruno Manzi ha rivolto un appello ai cittadini: "Non abbandonate in sedi improprie gli alberi di Natale, ma portateli nei nostri centri!".

Giorni e orari dei centri di raccolta per gli alberi di Natale a Roma

I cittadini dopo le feste natalizie e lo smontaggio degli addobbi, possono portare i loro abeti veri in uno uno dei quattordici punti di raccolta Ama. I centri sono aperti tutti i giorni nei vari municipi della Capitale. Gli abeti devono essere inseriti in un sacco di plastica aperto alla base, mentre la zolla va inserita in un sacco integro alla base per evitare che si rompa. Gli agronomi valuteranno le condizioni delle piante e delle radici e selezioneranno quelle che avranno le caratteristiche necessarie per essere piantate. Le altre saranno trasformate in compost nell’impianto di compostaggio di Maccarese. Per individuare il centro di raccolta aperto più vicino e conoscere gli orari di apertura consultare il sito aziendale