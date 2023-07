Dove aprirà il ristorante dello chef Carlo Cracco a Roma: sarà all’interno di un hotel Carlo Cracco curerà la ristorazione dell’Hotel Corinthia di Roma, un nuovo hotel di lusso che aprirà nell’ex edificio della Banca d’Italia in piazza del Parlamento, nel cuore della Capitale.

A cura di Enrico Tata

Lo chef Carlo Cracco ha annunciato che curerà la ristorazione all'Hotel Corinthia di Roma. Non si tratta, quindi, di un ristorante di proprietà del popolare cuoco, che però gestirà la cucina dell'hotel di lusso, la cui apertura prevista nei prossimi mesi.

"Per la Capitale è il momento giusto per alzare il livello della proposta qualitativa”, ha dichiarato Cracco nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica. Questo nuovo progetto, ha spiegato lo chef, "lo voglio seguire nei dettagli perché è un ulteriore passo di crescita per me e un’occasione molto bella. È per me una grande opportunità ma lo è anche per tutto il mondo della ristorazione. Roma ha una vocazione turistica naturale ed è il momento giusto per la Capitale di assicurarsi un nuovo futuro, alzando il livello della proposta qualitativa".

L'Hotel Corinthia aprirà nell'ex sede della Banca Centrale d'Italia, un palazzo di 7.500 metri quadrati che si trova in piazza del Parlamento, che affaccia sul retro della Camera dei Deputati, a pochi metri da via del Corso. L'hotel ospiterà suite di lusso, ristoranti, bar, giardino e una spa. Simon Naudi, CEO di Corinthia, ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti di aver concluso questi accordi come sviluppatori e operatori, aggiungendo un'altra bandiera al nostro portafoglio in una delle città più visitate al mondo. Siamo inoltre particolarmente orgogliosi di aver gettato le basi per una nuova partnership con i fratelli Reuben".

I lavori di restauro del palazzo sono attualmente in corso, ma l'hotel di lusso aprirà nei prossimi mesi. Jamie Reuben, direttore di Reuben Brothers, ha dichiarato: "Il nostro obiettivo è creare il miglior hotel di lusso di Roma".

Lo chef Carlo Cracco attualmente è proprietario del ristorante ‘Cracco' nella Galleria Vittorio Emanuele II a Milano.