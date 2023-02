Doppia manifestazione oggi a Roma per la pace: orari, percorso e deviazioni bus il 25 febbraio Doppio appuntamento con le manifestazioni per la pace a Roma: corteo a Centocelle e fiaccolata in via dei Fori Imperiali. Ecco percorsi, strade chiuse e deviazioni bus.

A cura di Beatrice Tominic

La fiaccolata in Campidoglio del 4 marzo 2022, dalla pagina Facebook del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Ad un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, sono molte le manifestazioni per la pace organizzate in tutta Italia nella giornata di oggi, sabato 25 febbraio 2023. Soltanto nella città di Roma, sono due gli appuntamenti di oggi: il primo, dalle 15 alle 18 è un corteo organizzato a Centocelle da Anpi, mentre il secondo è una fiaccolata dalle 17.30 alle 20 lungo via dei Fori Imperiali fino alla piazza del Campidoglio, come anticipa il sito di Roma Mobilità.

Manifestazione per la pace oggi a Centocelle: percorso e deviazioni bus per il corteo

Il primo appuntamento è quello a Centocelle, nel quadrante est della capitale: le vie e le piazze del quartiere sono attraversate da un corteo organizzato da Anpi. Si parte da piazza San Felice da Cantalice, per arrivare in piazzale delle Gardenie, dopo aver attraversato via dei Castani, piazza dei Mirti, piazza dei Gerani e viale delle Gardenie.

Non si escludono possibili deviazioni o brevi stop per le linee di autobus in servizio nel quartiere:

C5,

5,

313,

450,

542.

La fiaccolata per la pace lungo via dei Fori Imperiali fino al Campidoglio

Il secondo evento, invece, è una fiaccolata in movimento che attraversa via dei Fori Imperiali: la partenza è prevista alle 17.30 con arrivo in piazza del Campidoglio dove già dall'anno scorso si susseguono appuntamenti simili (nella foto di apertura uno scatto dalla manifestazione del 4 marzo scorso). La manifestazione, stavolta, è promossa da Europe for Peace, un coordinamento di associazioni, sindacati, espressioni della società civile, tra i cui promotori è la Comunità di Sant'Egidio.

Per permettere lo svolgimento del corteo, la cui conclusione è prevista per le ore 20, entro le 8 della mattina devono essere rimossi tutti i veicoli in sosta nel tratto di via dei Fori Imperiali tra San Pietro in Carcere e piazza della Madonna di Loreto, comprese le due aree di parcheggio all'altezza della Colonna Traiana e del Vittoriano.

Anche in questo caso, non si escludono deviazioni e limitazioni sulle linee di autobus che attraversano la zona.