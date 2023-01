Dopo un litigio, spara colpi di pistola davanti a un tabaccaio a Tor Bella Monaca A Tor Bella Monaca, periferia Est di Roma, un uomo ha sparato diversi colpi di pistola in aria intorno alle 14 di oggi, giovedì 5 gennaio.

A cura di Enrico Tata

A Tor Bella Monaca, periferia Est di Roma, un uomo ha sparato diversi colpi di pistola in aria intorno alle 14 di oggi, giovedì 5 gennaio. Sul posto si sono precipitate diverse volanti della polizia a sirene spiegate. Stando a quanto ricostruito, un uomo a bordo di una Fiat Panda grigia avrebbe discusso con un'altra persona in strada davanti a un tabaccaio e poi, al culmine della lite, avrebbe sparato alcuni colpi di pistola in aria. Queste le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine da parte di alcuni residenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno in effetti trovato sul posto la Fiat Panda e hanno provveduto al fermo del sospettato, che poi è stato accompagnato negli uffici del commissariato Casilino. Attualmente sono in corso perquisizioni e rilievi per consentire di accertare la dinamica di quanto accaduto. Secondo quanto riporta la Repubblica, l'uomo avrebbe anche tamponato una vettura dopo aver esploso i colpi di arma da fuoco. Sarebbe stato bloccato grazie a un intervento congiunto di agenti della polizia e carabinieri.

"Comunque c'era un tizio con una Panda grigia che stava correndo avanti e indietro come un pazzo….e lo fa spessissimo", ha spiegato una cittadina che ha assistito alla scena in un commento pubblicato su un gruppo Facebook del quartiere. Un'altra signora parla invece di "Far West".

Per rilanciare Tor Bella Monaca, il vicepresidente della Camera ed esponente di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli ha presentato una proposta di legge che chiede di far diventare il quartiere una zona franca urbana: "La definizione è quella di zona economica speciale che è lo strumento per attirare investimenti in aree particolarmente disagiate. Tor Bella Monaca e tutto il Municipio delle Torri sono le zone più povere della capitale, un dato drammatico se si considera che sono anche le aree con la maggiore percentuale di famiglie giovani".