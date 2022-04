Dopo Pasquetta il centro di Roma è pieno di rifiuti, stracolmi i cestini ‘urna’ di Raggi Il centro di Roma pieno di rifiuti: i cestini ‘funerari’ di Virginia Raggi stracolmi dopo Pasquetta.

A cura di Enrico Tata

Foto Facebook Arnaldo Funaro

Rifiuti a terra, sporcizia sulle strade e gli ormai famigerati cestini ‘urna' stracolmi di immondizia. Così si presentava ieri sera, al termine dei festeggiamenti di Pasquetta, il centro storico di Roma. Un cittadino ha pubblicato addirittura su Facebook una decina di fotografie che raccontano la stessa realtà: i cestini ‘funerari' in ferro pieni e strabordanti di ‘mondezza'. Occorre sottolineare che recentemente il sindaco Gualtieri ha avviato la procedura per sostituirli.

Ama aveva promesso un servizio straordinario per Pasqua e Pasquetta, con servizi di pulizia, spazzamento, raccolta dei rifiuti in tutta la città. Solo a Pasqua, ha fatto sapere la municipalizzata, sono state raccolte oltre 1.600 tonnellate di rifiuti indiffrenziati, circa 200 tonnellate in più rispetto al 2021. Nelle due giornate festive, inoltre, sono stati impiegati oltre 3mila dipendenti tra operatori e autisti. Questo, evidentemente, non è bastato né a tenere pulita la città, almeno nelle ore immediatamente successive alla fine dei festeggiamenti, e né a placare le polemiche. Oggi, infatti, alla vigilia del consiglio straordinario sui rifiuti che si terrà domani, Carlo Calenda ha attaccato direttamente il sindaco Gualtieri: "Sono stato prudente nel dare un giudizio sull'operato di Gualtieri. Ho applicato gli stessi parametri di giudizio che avrei chiesto di applicare a me se fossi stato eletto. Ma va detto che con l'arrivo dei turisti la città è diventata uno schifo oltre ogni immaginazione. Non ci sono miglioramenti nella pulizia, nei trasporti, nel decoro, nella presenza dei vigili. Metropolitane e ferrovie sono nel caos. Continuano i no al termovalorizzatore contro ogni evidenza. La subalternità ai sindacati e al sistema di potere del Pd è totale. Pessimo inizio".