Calenda attacca Gualtieri: “Roma è uno schifo”. L’assessore Zevi: “Critica da vacanza in Grecia” Scontro sui rifiuti a Roma. Calenda: “Roma è uno schifo, inizio di Gualtieri pessimo”. Zevi risponde: “Perché questo atteggiamento distruttivo? Facile criticare da vacanza in Grecia”.

A cura di Enrico Tata

"Con l'arrivo dei turisti, Roma è diventata uno schifo ogni oltre immaginazione". L'attacco di Carlo Calenda, leader di Azione è diretto a Roberto Gualtieri, sindaco della Capitale. Sostiene di essere stato prudente nel giudicare l'operato del nuovo cittadino, ma adesso parla apertamente di un "pessimo inizio". Per Calenda "non ci sono miglioramenti nella pulizia, nei trasporti, nel decoro, nella presenza dei vigili. Metropolitane e ferrovie sono nel caos. Continuano i no al Termovalorizzatore contro ogni evidenza. La subalternità ai sindacati e al sistema di potere del PD è totale". Domani, ricordiamo, è in programma un'assemblea capitolina straordinaria proprio sul tema dei rifiuti.

Zevi: "Facile parlare da vacanza in Grecia"

Dall'amministrazione capitolina la prima risposta arriva a stretto giro per bocca dell'assessore al Patrimonio, Tobia Zevi: "Siamo in carica da pochi mesi e stiamo affrontando una situazione difficilissima da ogni punto di vista. Sono profondamente convinto che riusciremo a ricostruire Roma, nonostante la guerra e la pandemia. Vedere la nostra città nuovamente piena di turisti, con i musei colmi e i ristoranti a pieno servizio, è stata una grande emozione. L'opposizione ha tutto il diritto di criticare, ma a che cosa serve farlo con un atteggiamento distruttivo? Avresti potuto rimanere Consigliere, facendo politica in Aula per Roma, anziché dimetterti e limitarti a criticare dalla tua vacanza in Grecia".

Le reazioni allo scontro Calenda – Zevi

In difesa di Calenda si sino schierati la capogruppo della lista civica che porta il suo nome, Flavia De Gregorio, e il consigliere Francesco Carpano, membro della Commissione Ambiente di Roma Capitale: "L'assessore al patrimonio Zevi vuole forse cambiare delega e occuparsi di rifiuti. Non si spiega, altrimenti, questo correre in difesa del Sindaco sullo stato di pulizia della citta' che, obiettivamente, si è fatta trovare impreparata per l'appuntamento con le pulizie di Pasqua". Secondo i consiglieri della Lista Calenda "basta fare un giro per Roma per comprendere come non basti un cielo azzurro per accogliere i turisti e restituire decoro ai residenti. Abbiamo raccolto le proteste dei romani e verificato la presenza di tanta immondizia non recuperata in città. Ci limitiamo a registrare i fatti, armati di sano realismo".

Per il presidente della commissione capitolina Turismo, Mariano Angelucci, Partito democratico, "criticare oggi la Capitale senza fornire un sostegno costruttivo al suo rilancio non fa il bene della città, del lavoro, di un sistema dell'accoglienza tra i migliori al mondo e dei tanti romani che si impegnano ogni giorno per uscire dalla crisi. Ci sono molteplici aspetti sui quali lavorare, a cominciare da una sensibilizzazione più forte dei turisti affinché rispettino la città e i suoi monumenti, ma vedere i ristoranti finalmente pieni e le prenotazioni alberghiere in aumento è una notizia che dovrebbe rincuorarci tutti".

Secondo Paolo Ferrara, consigliere del Movimento 5 Stelle e vicepresidente dell'Assemblea capitolina, "Calenda dice che l'inizio dell'amministrazione Gualtieri è ‘pessimo', Zevi lo accusa di essere ‘distruttivo'. Per capire cosa significano davvero queste parole, i due signori avrebbero dovuto farsi un giro a Roma tra Pasqua e Pasquetta. Per esperienza personale, posso dire che le spiagge erano sporche e piene di abusivi. Il suono delle onde era coperto dagli strilli delle vendite di pannocchie, ciambelle fritte, cocco e vari altri generi alimentari, tutti rigorosamente privi di licenze e dei minimi standard igienico-sanitari. I rifiuti strabordavano ovunque, anche nel Centro storico sotto gli occhi dei turisti".