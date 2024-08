Donna trovata morta in un ristorante abbandonato sull’Aurelia: il corpo in decomposizione

video suggerito

Il ristorante abbandonato su via Aurelia in cui è stata trovata la donna morta

Il cadavere di una donna è stato trovato in una struttura abbandonata e fatiscente lungo via Aurelia a Roma. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 13 agosto, il corpo era in avanzato stato di decomposizione. Gli investigatori stanno cercando di identificarlo, per ora non sono note le generalità, né è possibile al momento risalire al giorno e all'ora del decesso.

La donna morta era nell'ex ristorante Il Giardinaccio

Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 10.30 quando i carabinieri della stazione di Roma San Pietro e del Nucleo Operativo della Compagnia San Pietro, sono intervenuti in via Aurelia, all'altezza del civico 53. I militari sono giunti sul posto dopo una chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 da parte di un passante, che segnalava la presenza di un cadavere. Il luogo in cui la donna morta si trovava è una struttura dismessa, dove prima c'era il ristorante "Il Giardinaccio".

Sul cadavere non ci sono segni di violenza

Presenti sul luogo del ritrovamento del cadavere anche i militari del Nucleo Investigativo di Roma, che hanno svolto i rilievi scientifici e indagano sull'accaduto. Il medico legale, anch'egli intervenuto sul posto insieme ai militari dell'Arma, ha svolto un primo esame esterno sulla salma e non ha trovato particolari segni, che possano far pensare ad una morte violenta. La salma, terminate le verifiche sul posto, è stata trasferita all'obitorio del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per lo svolgimento dell'autopsia.