Uomo trovato morto in casa a Roma, nudo con la testa nel frigo Il cadavere di un uomo di 65 anni anni è stato trovato all'interno di un appartamento in via di Santa Colomba a Fidene, Roma. Indagini in corso.

A cura di Enrico Tata

Un uomo di origine tedesca (e non una donna come erroneamente riportato in precedenza) di 65 anni è stato trovato morto in casa. Era nudo e con la testa appoggiata all'interno del frigorifero. Il cadavere è stato trovato all'interno di un appartamento in via di Santa Colomba a Fidene, Roma.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Da una prima ispezione del corpo, sembrerebbe trattarsi di una morte avvenuta per cause naturali, forse un malore improvviso.

Delle indagini si sta occupando la polizia insieme ai colleghi della polizia scientifica. Gli accertamenti sono tuttora in corso.

A dare l'allarme, intorno alle 10 di ieri, lunedì 26 agosto, è stato un amico del 65enne che, non avendo più notizie di lui da diverse ore, ha deciso di chiamare la polizia.