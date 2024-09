video suggerito

Donna rapinata in casa: i banditi l’hanno schiaffeggiata e le hanno puntato una pistola alla testa La donna era in vacanza a Formia, dove soggiornava da qualche giorno. I banditi le hanno rubato 800 euro e si sono poi dileguati, facendo perdere le loro tracce. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Una donna è stata rapinata nella sua abitazione da due uomini armati, che prima le hanno puntato contro una pistola e poi l'hanno schiaffeggiata, derubandola di 800 euro. L'episodio è avvenuto nella tarda serata del 31 agosto 2024 a Formia, in provincia di Latina. A chiamare il 112 è stata proprio la vittima, una donna di quarant'anni di origini rumene venuta a Formia per un breve soggiorno: non appena i rapinatori hanno lasciato l'appartamento ha lanciato l'allarme, con i carabinieri della locale stazione che sono arrivati in poco tempo presso la sua abitazione.

Quando i militari sono arrivati hanno trovato la donna molto provata, sotto shock, ma fortunatamente non ferita in modo grave. La donna ha raccontato di essere arrivata a Formia da pochi giorni per una vacanza. Si trovava nella sua abitazione quando due uomini armati hanno fatto irruzione, le hanno puntato la pistola contro intimandole di dare tutti i soldi contanti che aveva. Per far sì che lo facesse velocemente l'hanno anche schiaffeggiata. A quel punto la 40enne ha dato loro 800 euro in contanti, e a quel punto i rapinatori sono usciti di casa, facendo perdere le loro tracce.

Sulla rapina indagano i carabinieri, che hanno eseguito accertamenti scientifici nell'appartamento, isolando tracce che potrebbero appartenere ai rapinatori. Hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per vedere se abbiano ripreso qualcosa delle fasi precedenti e successive alla rapina. Tutta la zona è stata battuta a tappeto per trovare tracce degli aggressori, che al momento non sono stati ancora identificati.