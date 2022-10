Domenico scomparso a 15 anni da Santa Marinella, la zia: “Aiutateci a ritrovarlo” Sono ore d’apprensione per i famigliari di Domenico, scomparso a 15 anni da Santa Marinella venerdì scorso. È stato avvistato a Dragona.

A cura di Alessia Rabbai

Domenico è scomparso a quindici anni da Santa Marinella, Comune sul litorale Nord della provincia di Roma. Non si hanno più sue notizie da venerdì scorso 28 ottobre. Si sarebbe allontanato verso le ore 8 e se ne sono perse le tracce. I famigliari non vedendolo rientrare a casa si sono preoccupati e ne hanno denunciato la scomparsa. Così sono partite le ricerche. La zia ha lanciato un appello che è stato condiviso su Facebook nei vari gruppi di quartiere: "Se vedete Domenico per favore segnalatelo. Aiutateci più che potete".

L'identikit di Domenico

Domenico è alto 1 metro e 70 centimetri, ha una corporatura robusta, capelli castani e occhi marroni. Ne è stato segnalato l'avvistamento a Dragona, l'ipotesi è che data la minore età l'abbia raggiunta con i mezzi pubblici, o che si sia fatto dare un passaggio da qualcuno. Dunque si sarebbe allontanato da casa. Le zone da attenzionare sono particolarmente il litorale della provincia di Roma, ma serve fare attenzione anche a Roma e nei Comuni limitrofi. Chiunque l'avesse visto è pregato di contattare immediatamente le forse dell'ordine al Numero Unico delle Emergenze 112.