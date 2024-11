video suggerito

Domenica ecologica a Roma il primo dicembre 2024: gli orari e la mappa della Fascia Verde L'1 dicembre 2024 è in programma la domenica ecologica a Roma, con un blocco del traffico in Fascia Verde dalle ore 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Ecco chi può circolare e chi no e le multe previste.

A cura di Beatrice Tominic

Torna la domenica ecologica a Roma: domani, primo dicembre 2024, è previsto un blocco del traffico in Fascia Verde dalle ore 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30, come riporta il sito web di Roma Mobilità che, inoltre, precisa le categorie di veicoli che non possono circolare e le deroghe al divieto di circolazione. Possono circolare le auto benzina Euro 6, elettriche, ibride, a gpl, metano, Bi-Fuel e con il contrassegno disabili.

A questo genere di veicoli, inoltre, si aggiungono anche quelli in sharing, i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi da Euro 2 in poi e i motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi che possono viaggiare anche in Fascia Verde. Chi non rispetta il divieto rischia multe da 163 a 658 euro. Quella di oggi è l'ultima domenica ecologica del 2024: i prossimi appuntamenti sono il 26 gennaio, il 16 febbraio e il 23 marzo 2025.

Gli orari della domenica ecologica il primo dicembre a Roma per il blocco traffico

Nella giornata di domenica primo dicembre sono previsti due blocchi al traffico: il primo è dalle ore 7,30 alle 12,30 mentre il secondo dalle ore 16,30 alle 20,30.

L'iniziativa è dell'assessorato all'Ambiente e vuole sensibilizzare i cittadini sul tema della sostenibilità ambientale, dell’educazione alimentare e sui progetti di solidarietà valorizzando le produzioni territoriali di qualità e a filiera corta. Proprio per questo, nella capitale, proprio nella giornata del primo dicembre è possibile visitare i mercati contadini organizzati: se ne trovano in piazza Re di Roma, piazza della Balduina, Terrazza del Pincio-Villa Borghese, piazza Farnese e piazza Santa Maria Liberatrice.

La mappa della Fascia Verde a Roma e le strade dove non si può circolare

Via Aurelia – Circovallazione Aurelia

Via Madonna del Riposo – Piazza di Villa Carpegna

Via Giuseppe Tornielli -Via Isacco Newton

Vicolo di Papa Leone – Via Alberese

Via della Magliana – Altezza civico 309

Via C.Colombo – Viale Marconi ( ingresso da Via Colombo dir. Centro)

Via C.Colombo – Viale Marconi ( ingresso da Via Colombo dir. EUR)

Via Cristoforo Colombo – corsie centrali Via Laurentina

Via Cristoforo Colombo – corsie laterali Via Laurentina

Via Luigi Perno – Via Laurentina

Piazzale Roberto Ardigò – Via Laurentina

Viale del Tintoretto – Via Laurentina

Via del Serafico – Via Laurentina

Via Vitellia – Piazzetta del Bel Respiro

Via Ardeatina -Via di Tor Carbone

Via di Tor Carbone – Via Ardeatina

Via Torricola – Via Ardeatina

Via del Casale Rotondo – Via Appia Nuova

Via Appia Nuova – Via Pizzo di Calabria

Circovallazione Tuscolana – Via Tuscolana / Piazza di Cinecittà

Via Tuscolana – Via Palmiro Togliatti

Via Statilio Ottato – Viale Palmiro Togliatti

Via Giuseppe Chiovenda – Viale Palmiro Togliatti

Via Santi Romano – Viale Palmiro Togliatti

Via Casilina – Via Palmiro Togliatti

Via dei Pioppi – Via Palmiro Togliatti

Via dei Platani – Viale Palmiro Togliatti

Via dei Sesami – Viale Palmiro Togliatti

Via dei Gelsi – Viale Palmiro Togliatti

Via Prenestina (dir. Via dei Larici) – Via Palmiro Togliatti

Via Prenestina – Via Palmiro Togliatti

Via Collatina – Via Palmiro Togliatti

Via Furio Cicogna – Via Tiburtina

Via Tiburtina – Via di Rebibbia

Via Nomentana – Viale Kant

Via Ettore Romagnoli altezza civico 89

Viale Adriatico – Via Col di Rezia

Via Lampedusa – V.le Jonio

Via Pantelleria – V.le Jonio

Largo Valtournanche Altezza civico 36

Via Salaria Altezza PMV TE/20Via Salaria – Via del Foro Italico

Via Flaminia altezza svincolo Via Flaminia

Via Flaminia Nuova Altezza – Via Tuscania

Via Flaminia Nuova Altezza – Via Tuscania (controviale)

Via Cassia Nuova – Via Pareto

Via Vilfredo Pareto altezza civ.19

Via di Vigna Stelluti Altezza civico 8

Via Riccardo Zandonai – Largo dei Giuochi Delfici

Via Trionfale – Largo Cervinia

Via Vittorio Montiglio – Via Luigi Arbib Pascucci.

Chi può circolare e chi no durante la domenica ecologica a Roma

Una volta appurato quali siano le zone comprese nella Fascia Verde, occorre fare chiarezza su quali veicoli possano transitare o meno.

Possono viaggiare tutte le automobili classe Euro 6, ossia quelle immatricolate a partire dal 1 settembre 2015 alimentate a benzina, oltre ai veicoli ibridi e alle auto elettriche. Possono circolare anche le auto classe Euro 5 alimentate a benzina con immatricolazione dopo il 2009). Le deroghe ai divieti sono previste: per tutti i veicoli muniti del contrassegno per disabili, autobus pubblici, mezzi delle forze dell'ordine, del soccorso stradale e per le emergenze, anche sociali, per la gestione dei rifiuti e per la gestione emergenziale del verde. Sono previste deroghe anche per i veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V, e per i veicoli d'epoca, ma soltanto in occasione di eventi autorizzati dagli organi competenti.

L'accesso alla Ztl Fascia Verde è invece vietato per gli autoveicoli alimentati a benzina o a gasolio (diesel) pre Euro 1, Euro 1 ed Euro 2, autoveicoli alimentati a gasolio Euro 3, ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina pre Euro 1 ed Euro 1, ciclomotori e motoveicoli alimentati a gasolio pre Euro 1, Euro 1 ed Euro 2, autoveicoli alimentati a benzina Euro 3, autovetture alimentate a gasolio Euro 5, veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a gasolio Euro 5 nelle fasce 7.30-10.30 e 16.30-20.30. Le autovetture alimentate a gasolio Euro 4, i ciclomotori e motoveicoli a gasolio Euro 3, i veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a gasolio Euro 4 nelle fasce 7.30-10.30 e 16.30-20.30.

Multe e sanzioni per chi non rispetta il divieto di circolazione

Cosa succede se si viaggia nella Fascia Verde durante gli orari del blocco del traffico? Il rischio è di una sanzione minima di 163 euro, che può lievitare fino a 658 euro. Oltre alla somma, in caso di violazione recidiva del divieto, si corrono altri rischi: alla multa si aggiunge, in questo caso, anche la sospensione della patente fino a 30 giorni.