Domenica ecologica a Roma il 16 febbraio: orari del blocco traffico e chi può circolare in fascia verde Domenica ecologica domenica 16 febbraio 2025: vietato il transito ai mezzi più inquinanti in Fascia Verde dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30.

A cura di Beatrice Tominic

Torna la domenica ecologica nella capitale, con stop ad auto e veicoli privati troppo inquinanti in fascia verde. Si tratta della quarta giornata organizzata nelle strade della capitale. Lo stop è attivo dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30 in Fascia Verde per molti veicoli privati, come riportato anche dal sito del comune di Roma Capitale. Possono circolare, invece, altri mezzi benzina Euro 6, elettriche, ibride, a gpl, metano, Bi-Fuel e con il contrassegno disabili.

Attenzione al tipo di veicolo che avete in dotazione: se si viene trovati alla guida di mezzi non consentiti, si rischiano multe salatissime. La prossima domenica ecologica è prevista per il 23 marzo.

Gli orari del blocco traffico a Roma domenica 16 febbraio

Una nuova domenica ecologica sta per iniziare, il 16 febbraio 2025. Stop al transito per tutti i mezzi di trasporto privato più inquinanti, sia nella mattinata che nel pomeriggio, dalle ore 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30 all'interno della Fascia Verde.

Quali auto possono circolare durante la domenica ecologica

Come capire se si possa circolare o meno nella giornata di domenica 16 febbraio 2025? Sicuramente possono viaggiare tutte le automobili classe Euro 6, cioè quelle immatricolate a partire dal primo settembre 2015 alimentate a benzina, oltre ai veicoli ibridi e alle auto elettriche e le Euro 5 alimentate a benzina con immatricolazione dopo il 2009. A questi mezzi si aggiungono alcune deroghe per i veicoli muniti del contrassegno per disabili e i veicoli d'epoca, ma soltanto in occasione di eventi autorizzati dagli organi competenti.

Rischiano, invece, pesanti multe se vengono sorpresi a percorrere le vie in Fascia Verde i mezzi alimentati a benzina o a gasolio (diesel) pre Euro 1, Euro 1 ed Euro 2, autoveicoli alimentati a gasolio Euro 3, ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina pre Euro 1 ed Euro 1, ciclomotori e motoveicoli alimentati a gasolio pre Euro 1, Euro 1 ed Euro 2, autoveicoli alimentati a benzina Euro 3, autovetture alimentate a gasolio Euro 5, veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a gasolio Euro 5 nelle fasce 7.30-10.30 e 16.30-20.30. I mezzi alimentati a gasolio Euro 4, i ciclomotori e motoveicoli a gasolio Euro 3, i veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a gasolio Euro 4 nelle fasce 7.30-10.30 e 16.30-20.30.

Chi non può circolare e dove: la mappa della Fascia Verde

Ma scopriamo quale è la Fascia Verde in cui i mezzi più inquinanti non possono transitare nella giornata di domenica. Ecco tutte le vie che rientrano nella Fascia Verde.

Via Aurelia – Circovallazione Aurelia

Via Madonna del Riposo – Piazza di Villa Carpegna

Via Giuseppe Tornielli -Via Isacco Newton

Vicolo di Papa Leone – Via Alberese

Via della Magliana – Altezza civico 309

Via C.Colombo – Viale Marconi ( ingresso da Via Colombo dir. Centro)

Via C.Colombo – Viale Marconi ( ingresso da Via Colombo dir. EUR)

Via Cristoforo Colombo – corsie centrali Via Laurentina

Via Cristoforo Colombo – corsie laterali Via Laurentina

Via Luigi Perno – Via Laurentina

Piazzale Roberto Ardigò – Via Laurentina

Viale del Tintoretto – Via Laurentina

Via del Serafico – Via Laurentina

Via Vitellia – Piazzetta del Bel Respiro

Via Ardeatina -Via di Tor Carbone

Via di Tor Carbone – Via Ardeatina

Via Torricola – Via Ardeatina

Via del Casale Rotondo – Via Appia Nuova

Via Appia Nuova – Via Pizzo di Calabria

Circovallazione Tuscolana – Via Tuscolana / Piazza di Cinecittà

Via Tuscolana – Via Palmiro Togliatti

Via Statilio Ottato – Viale Palmiro Togliatti

Via Giuseppe Chiovenda – Viale Palmiro Togliatti

Via Santi Romano – Viale Palmiro Togliatti

Via Casilina – Via Palmiro Togliatti

Via dei Pioppi – Via Palmiro Togliatti

Via dei Platani – Viale Palmiro Togliatti

Via dei Sesami – Viale Palmiro Togliatti

Via dei Gelsi – Viale Palmiro Togliatti

Via Prenestina (dir. Via dei Larici) – Via Palmiro Togliatti

Via Prenestina – Via Palmiro Togliatti

Via Collatina – Via Palmiro Togliatti

Via Furio Cicogna – Via Tiburtina

Via Tiburtina – Via di Rebibbia

Via Nomentana – Viale Kant

Via Ettore Romagnoli altezza civico 89

Viale Adriatico – Via Col di Rezia

Via Lampedusa – V.le Jonio

Via Pantelleria – V.le JonioLargo Valtournanche Altezza civico 36

Via Salaria Altezza PMV TE/20

Via Salaria – Via del Foro Italico

Via Flaminia altezza svincolo Via Flaminia

Via Flaminia Nuova Altezza – Via Tuscania

Via Flaminia Nuova Altezza – Via Tuscania (controviale)

Via Cassia Nuova – Via Pareto

Via Vilfredo Pareto altezza civ.19

Via di Vigna Stelluti Altezza civico 8

Via Riccardo Zandonai – Largo dei Giuochi Delfici

Via Trionfale – Largo Cervinia

Via Vittorio Montiglio – Via Luigi Arbib Pascucci.

Multe e sanzioni per chi non rispetta il divieto di circolazione

Come anticipato, chiunque non rispetti le regole imposte dalla domenica ecologica, rischia una multa salatissima. La sanzione minima è di 163 euro, che può aumentare fino a 658. Oltre al pagamento della multa, in caso di violazione recidiva del divieto, si rischia anche la sospensione della patente fino a 30 giorni.