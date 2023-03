Domenica ecologica a Roma il 26 marzo 2023: orari, strade e chi può circolare in fascia verde Domenica 26 marzo 2023 a Roma è in programma l’ultima domenica ecologica dell’anno. Non si potrà circolare in fascia verde dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30.

A cura di Alessia Rabbai

Blocco del traffico a Roma il 26 marzo 2023, l'ultima domenica ecologica dell'anno. I veicoli non potranno circolare nella zona Ztl fascia verde dalle ore 7.30 alle 12.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30. Ma ci sono alcune eccezioni. Le deroghe, come indicato nell'ordinanza firmata dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, riguardano 34 categorie, tra le quali le auto Euro 6 benzina, quelle elettriche, ibride, a gpl, metano, Bi-Fuel (benzina+Gpl o metano, con motori almeno Euro 3 e comunque marcianti a Gpl o metano) e quelle con contrassegno disabili e servizi sharing; i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi e per i motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi. Lo stop, come informa anche Roma Mobilità, sarà di nove ore suddivise in due tranche, per il resto della giornata al di fuori delle due fasce orarie tutti potranno circolare normalmente.

Orari del blocco traffico per la domenica ecologica a Roma il 26 marzo 2023

Gli orari del blocco del traffico a Roma nella Ztl Fascia Verde durante la domenica ecologica prevedono delle fasce orarie. Il blocco del traffico per il 26 febbraio è in vigore al mattino dalle ore 7.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 16.30 alle 20.30. Negli altri orari dunque di notte fino alle 7.30, tra le 12.30 e le 16.30 e dopo le 20.30 tutti i veicoli possono circolare.

Le strade dove non si può circolare il 26 marzo a Roma: la mappa della fascia verde

La mappa della Ztl Fascia Verde

Circonvallazione Aurelia

circonvallazione Cornelia

via Domenico Tardini

via della Pineta Sacchetti

via Vittorio Montiglio

via Luigi Arbib Pascucci

via della Pineta Sacchetti

via Trionfale largo Cervinia

via Igea

piazza Walter Rossi

via della Camilluccia

piazza dei Giuochi Delfici

via Cassia

via Vilfredo Pareto

largo Pasquale Saraceno

via Giovanni Fabbroni

via Flaminia Nuova

via dei Due Ponti

via Flaminia

via Flaminia (rampe di collegamento con Tor di Quinto e Stazione Tor di Quinto)

via Flaminia

via Flaminia Nuova

via Flaminia Nuova (rampa laterale Roccalvecce)

via Flaminia Nuova

via Flaminia (rampa laterale Grottarossa)

via Flaminia

via Flaminia (rampa laterale Barendson)

via Flaminia

Grande Raccordo Anulare

Grande Raccordo Anulare (rampa di collegamento con Salita di Castel Giubileo)

Salita di Castel Giubileo

via Grottazzolina

via di Castel Giubileo

via Bolognola

via Salaria

via Salaria (rampa laterale di ritorno)

via Salaria via Salaria (rampa di collegamento con via Cortona)

via Salarla

Ponte Salario

via dei Prati Fiscali

viale Jonio

piazza Pier Carlo Talenti

via Ugo Ojetti

via Arturo Graf

viale Kant

viale Egidio Galbani

via Giovanni Palombini

via Casal dei Pazzi

via Tiburtina

via Tiburtina (rampa di collegamento con via Palmiro Togliatti)

via Tiburtina

via Salvatore Valitutti

viale Palmiro Togliatti

viale Palmiro Togliatti (carreggiata centrale tra via Vittorio Colombo e via Prenestina, la laterale è interna alla fascia verde)

viale Palmiro Togliatti

via Tuscolana

via delle Capannelle

piazza Sicilia

via Pizzo di Calabria

via Appia Nuova

Grande Raccordo Anulare

via Ardeatina

rotatoria via Ardeatina con via di Tor Carbone

via di Vigna Murata

via Laurentina

via Laurentina (rampa di collegamento con viale dell'Atletica)

via Laurentina

via Cristoforo Colombo

viale dell'Agricoltura

via del Pattinaggio

viadotto della Magliana

viadotto della Magliana (rampe di connessione con via della Magliana)

autostrada A91 Roma-Fiumicino

viale Isacco Newton

viale Isacco Newton (rampa di collegamento con via Portuense)

viale Isacco Newton

piazzale Eugenio Morelli

viale dei Colli Portuensi

via Ottavio Gasparri

piazzetta del Bel Respiro

via Leone XIII

via giuseppe Spina

via Aurelia Antica

via di Villa Betania

via Nicolò Piccolomini

largo Cardinal Domenico Ferrata

via Giovanni Dominici

via Leone XIII

piazza Paolo XI

via Gregorio VII

piazza di Villa Carpegna

circonvallazione Aurelia

Chi non può circolare durante il blocco traffico per la domenica ecologica

Il blocco del traffico per la domenica ecologica riguarda alcune categorie di veicoli. Quelli che non potranno circolare nelle fasce orarie indicate sono le automobili a benzina fino a Euro 5 e diesel fino a Euro 6, motocicli a quattro tempi con omologazione da Euro 0 a Euro 3 e ciclomotori fino a Euro 2.

Chi può circolare durante la domenica ecologica a Roma

Le deroghe al blocco del traffico per la domenica ecologica del 26 marzo riguardano 34 actegorie di veicoli tra i quali: le auto Euro 6 benzina, quelle elettriche, ibride, a gpl, metano, Bi-Fuel (benzina+Gpl o metano, con motori almeno Euro 3 e comunque marcianti a Gpl o metano), quelle con contrassegno disabili e i veicoli dei servizi sharing. Possono circolare anche i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi e per i motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi.