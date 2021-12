Domani skipass gratuito sul Monte Livata: sciare ad un’ora da Roma Riapre la stagione sciistica dei Monti Simbruini: domani, 16 dicembre 2021, skipass gratuito al Monte Livata, ad un’ora e mezza di macchina da Roma. Ancora chiusi gli impianti sul Terminillo.

A cura di Beatrice Tominic

Dal gruppo Facebook "Pro Loco Monte Livata –Campo dell’Osso"

Riapre domani, 16 dicembre, la stagione sciistica 2021/2022 del Monte Livata, a 15 km da Subiaco, totalmente imbiancato dall'11 dicembre scorso: per tutta la giornata inaugurale di giovedì è previsto lo skipass gratuito per tutti e tutte. La scelta di aprire con lo skipass gratuito è stata dettata dalla riapertura, dopo quasi due anni, degli impianti più vicini a Roma e dalla necessità di lasciarsi alle spalle un periodo da dimenticare, a causa della pandemia da coronavirus, per questo settore. Quelli sul Monte Livata sono gli unici impianti sciistici in provincia di Roma, da cui distano poco meno di 85 km e sono facilmente raggiungibili in automobile in circa un'ora e mezza, transitando per l'autostrada A24 fino all'uscita per Vicovaro. Fra gli altri impianti sciistici raggiungibili in breve tempo da Roma, ci sono anche, presenti nella regione Lazio, quelli nel frusinate, di Filettino (Campo Staffi) e di Prati di Mezzo e, in provincia di Rieti, quello sul Monte Terminillo. Su quest'ultimo, però, non si sa quando inizierà la stagione sciistica a causa della mancata approvazione dei gestori degli impianti.

Dove sciare sul Monte Livata

I visitatori, da domani in poi, avranno a loro disposizione tutto il comprensorio che si estende da Campi dell'Osso e Monna dell'Orso. Dalla prima potranno facilmente raggiungere una delle sei piste da sci che si estendono per circa dieci km sul Monte Livata: i principianti potranno scegliere fra una delle due blu, quella chiamata Topolino e le Piste delle Signore; per gli appassionati che si trovano ad un livello intermedio la scelta sarà fra le tre rosse mentre, in conclusione, gli esperti potranno utilizzare la nera, detta la Nordica. Fra quest'ultima e le Piste dell'Orso c'è anche uno snowpark mentre, nella zona di Campo dell'Osso, è presente un'area indicata alle famiglie anche con bambini più piccoli, ideale per svagarsi con bob e slittino.