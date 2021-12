Dove sciare vicino Roma, le località sciistiche più belle e comode da raggiungere Sciare vicino Roma è possibile? Tutte le località per godersi una giornata di sport ed escursioni ad un paio di ore dalla capitale.

A cura di Beatrice Tominic

Caduta la prima neve, è giunto il momento di inaugurare il mese di dicembre con ciaspole e sci. Gli impianti ormai sono quasi tutti aperti e le vette delle montagne iniziano ad essere per la maggior parte innevate. Le alpi nel Trentino e nel Veneto tornano ad essere ripopolate dagli appassionati, ma anche la nostra regione e quelle più vicine offrono valide alternative a chi non può allontanarsi dalla propria casa: anche vicino Roma, infatti, sciare è possibile. Nella regione Lazio, così come in Molise e Abruzzo, è possibile imbattersi in magici paesaggi innevati e per raggiungerli, spesso, non si impiegano più di due ore in automobile. Dimenticatevi i lunghi viaggi e ferie in posti lontani: per godersi un'esperienza fra le montagne innevate, basta una gita fuoriporta. Unica accortezza: ricordarsi di portare con sé il Green Pass richiesto negli impianti in base al colore della zona di interesse. In zona bianca e in zona gialla per poter sciare basterà un Green Pass base (anche un tampone negativo).

Sciare sul Monte Livata: 84,4 km da Roma

Il Monte Livata è l'unica opportunità che si ha di sciare in provincia di Roma. Ad appena 84,4 km dalla capitale, per un viaggio della durata circa un'ora e tre quarti, sormonta Subiaco da cui dista circa 15 km. Gli appassionati qui potranno scegliere fra 6 piste di sci alpino per ogni livello, 4 di sci di fondo e 3 tapis roulant per snowboard, scuola sci, snowtubing e slittino. Per gli amanti delle escursioni e delle ciaspolate, invece, oltre al Monte Livata è possibile visitare tutti i Monti Simbruini, catena montuosa di cui fa parte: le guide organizzano, a questo proposito, anche gite in notturna.

Sciare sul Terminillo a 101 km da Roma

Da qualche giorno è innevato: il Monte Terminillo, in provincia di Rieti, che dista poco meno di due ore dalla capitale, sembra essere quasi pronto ad accogliere tutti i romani appassionati. Scuola sci, piste blu, rosse e una nera sulla vetta reatina, dove poter sciare in base alle proprie capacità per un totale di 9 piste, 1 funivia, 3 seggiovie e un tappeto. Per rimanere sempre aggiornati, è stato inaugurato da qualche giorno il nuovo sito www.visitterminillo.it.

Sciare a Campo Felice a 119 km da Roma

Distante due ore e un quarto da Roma e una quarantina di minuti da L'Aquila, Campo Felice vi accoglierà fra le sue vette innevate e le tantissime piste da sci: 6 blu, che sono quelle più facilmente percorribili escluse quelle per la scuola di sci (verdi); 12 rosse, di media difficoltà e 5 nere, da veri esperti. Per gli appassionati di ciaspole, invece, non può mancare la passeggiata da Campo Felice fino al Rifugio Sebastiani che, secondo alcuni, figurerebbe fra le più cinquanta più belle dell'intero Abruzzo.

Sciare a Ovindoli a 130 km da Roma

Dove sciare, invece, a Ovindoli? La località turistica in provincia de L'Aquila dista poco meno di due ore dalla capitale ed è una delle più battute dai romani. Da lì si può arrivare fino al Monte Magnolia per godere di una nuova vista innevata. Fra le piste, oltre a quelle per lo sci nordico, degna di menzione è quella nera del Pistone: 540 metri di pista che partono dal Monte Freddo. Fra i più conosciuti del centro sud, l'impianto comprende anche 2 diversi snowpark, uno a 1980 metri e l'altro a 1650 metri: quest'ultimo, come la pista da sci chiamata "Topolino", è illuminato per poter svolgere sport in notturna

Sciare a Campo Staffi a 135 da Roma

Tornando nel Lazio, nel comune di Filettino in provincia di Frosinone, fra i nostri consigli appare sicuramente Campo Saffi. A poco meno di due ore e un quarto di automobile dal centro di Roma, qui potrete muovervi sulla neve anche se non siete troppo esperti di sci. Con un'apposita pista per la scuola sci, Campo Saffi mette a disposizione degli appassionati 4 piste blu, 4 rosse e soltanto 2 nere, oltre allo snowpark.

Sciare a Campo Imperatore a 150 da Roma

Due ore e un quarto precise dividono il capoluogo laziale da Campo Imperatore, località in provincia de L'Aquila che alcuni conosceranno anche per la vicinanza con il Gran Sasso. La zona sciistica comprende 10 diverse piste di cui una verde, per imparare a sciare; 2 blu; 6 rosse e una nera. A queste va aggiunta anche la zona di snow park. Per gli amanti delle ciaspole, invece, il percorso da seguire è quello del Vado di Sella, di difficoltà media e 5 ore di cammino: anche in questo caso, il consiglio è di mettervi in marcia solo se siete allenati!

Sciare a Scanno a 155 km da Roma

D'estate la conosciamo per la sua vista romantica sul lago a forma di cuore, di inverno, invece, cambia vesti e la troviamo innevata, pronta a vederci slittare fra le sue vette. Anche Scanno dista due ore e un quarto dalla capitale e offre la possibilità di sciare anche ai meno esperti. Con 2 piste blu e 4 rosse per lo sci alpino, gli impianti sono collegati fra loro da ben 3 seggiovie; sono presenti anche 3 anelli per il fondo a valle.

Sciare a Prati di Mezzo a 159 km da Roma

Nella provincia di Frosinone, Prati di Mezzo, situata nel comune di Picinisco, si trova sul versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo e dista circa due ore e mezza di macchina dalla città di Roma. Dopo un periodo di massimo splendore, gli impianti sciistici di Piano di Mezzo stanno subendo un lungo periodo di crisi, nonostante, oltre agli amanti degli sport invernali nel weekend, dia la possibilità di utilizzare le sue piste anche a gruppi e a scuole nel weekend. Fra le 4 piste da discesa 2 sono blu, una è rossa e l'ultima è nera, ma è presente anche una pista di fondo realizzata dal corpo forestale (altre di questo tipo si trovano anche a San Donato Val di Comino e a Forca D'Acero). Questa zona è, infine, consigliata anche a tutti gli amanti delle escursioni: da qui pare si riesca a vedere anche il golfo di Napoli.

Sciare a Pescasseroli a 160 km da Roma

Con cinque fra seggiovie e sciovie, spostarsi fra le piste a Pescasseroli sarà facilissimo. Il comune, in provincia di L'Aquila, dista circa due ore e un quarto dal capoluogo laziale e offre ai turisti ben 15 piste fra cui scegliere: 5 blu, 8 rosse, 2 nere.

Se avete intenzioni di recarvi nella località nei prossimi giorni, sappiate che potrete acquistare i biglietti allo sportello nei giorni del 5, 6, 7 e 8 dicembre la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 17. Se, invece, siete interessati alle passeggiate nella neve, potrete organizzare una ciaspolata nei boschi della zona.

Sciare a Campo di Giove a 179 km da Roma

Impiegherete due ore e un quarto anche per raggiungere Campo di Giove, comune vicino Sulmona, la famosa città dei confetti. Distante appena 3 km da Roccaraso, potrete nella zona trovare opzioni per lo sci di fondo anche in alta quota, mentre le piste fra cui scegliere, sempre ben attenti al vostro livello di esperienza sugli sci, sono di ogni tipo: blu, rosse e anche una nera, detta del Porrara. Come per tutto il territorio della Majella, anche qui le opportunità di passeggiare con le ciaspole ai piedi non mancheranno.

Sciare a Roccaraso a 195 km da Roma

Con qualche minuto in più, circa due ore e venti minuti, si arriva a Roccaraso, la località con il più grande insieme di impianti sciistici di tutto il centro sud. Quest'anno la stagione sciistica è stata inaugurata nei primi giorni di dicembre: per l'occasione è stata organizzata una giornata open in cui sciare senza skipass il 2 dicembre. Siete ancora in tempo, comunque, per visitare e fare sport in uno dei 16 impianti di Roccaraso Alemogna o dei 5 di Pizzalto scegliendo fra piste blu, rosse o nere; 49 piste anche per lo sci alpino si snodano su 78 km, ma noon mancherà la possisbilità di usufruire degli snowpark, delle piste di sci di fondo, delle piste di pattinaggio e persino di sci olimpico.

Sciare a Rivisondoli a 195 km da Roma

Alla stessa distanza, si trova Rivisondoli, conosciuto proprio per il turismo invernale: lo sport sugli sci e le passeggiate naturalistiche. I suoi 10 impianti sciistici si trovano ad appena 3 km dal comune: anche in questo caso sarà possibile usufruire di scuola sci e di piste di ogni tipo, dalle blu a quelle utilizzate per gare nazionali e internazionali. Possibilità di praticare sci di fondo anche su piste non battute sul Piano delle Cinquemiglia.