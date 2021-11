Neve nei dintorni di Roma e nel Lazio: i fiocchi cadono anche a bassa quota La neve continua a cadere nei dintorni di Roma e nel Lazio con fiocchi bianchi che arrivano anche a bassa quota. Domani breve pausa al maltempo, con ampie schiarite e sole.

A cura di Alessia Rabbai

Monte Livata (Meteo Neve Roma e Castelli)

Continua a nevicare nei dintorni di Roma e nel Lazio, con i candidi fiocchi che cadono anche a bassa quota. La Dama Bianca ha bussato alle porte della nostra regione stanotte, portata da un'aria gelida proveniente direttamente dal Polo Nord. Il suo arrivo ogni anno è atteso e temuto al tempo stesso, per la magia che crea agli occhi di bambini e adulti con i paesaggi mozzafiato e per i disagi che provoca in città alla viabilità su strada e ai trasporti pubblici. Almeno per il momento la neve non sarà destinata a durare se non in montagna: domani, martedì 30 novembre, infatti il tempo sarà bello e splenderà il sole. Le temperature si manterranno tuttavia rigide, pari o poco al di sotto dello zero.

Dove ha nevicato nei dintorni di Roma e nel Lazio

Le nevicate di oggi hanno interessato la parte alta del Reatino e il Monte Terminillo, dove sono stati raggiunti i 20 centimetri. Neve anche a Pian De' Valli, dove si è fermata a 8 centimetri. I fiocchi bianchi sono scesi anche sull'Alto Velino e Cicolano, con imbiancate ad Amatrice e Accumoli e lungo via Salaria, dove si sono registrati disagi alla viabilita durante la giornata. La neve è caduta anche a Leonessa. Nevicate non solo nel Reatino ma anche nella zona dei Castelli Romani e del Viterbese, anche a 300/400 metri di altitudine, dove i sindaci di diversi Comuni hanno chiuso le scuole.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, martedì 30 novembre

Domani, martedì 30 novembre, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole, un miglioramento del quadro meterologico che gli esperti de Il Meteo.it avevano già annunciato nei giorni scorsi. Una pausa al maltempo, anche se breve, già a partire da mercoledì infatti torneranno le piogge e i temporali. Il freddo si manterrà comunque piuttosto intenso. Nella Capitale le temperature oscilleranno tra minime di 3 e massime di 11 gradi centigradi, mentre le città più fredde della regione saranno Rieti e Frosinone, nella prima la colonnina di mercurio scenderà fino ai -3 gradi centigradi mentre nella seconda fino a 0 di notte e al mattino presto.