Maltempo Roma oggi: grandine imbianca i Castelli, primi fiocchi di neve alle porte della città Le previsioni meteo per oggi: maltempo previsto per la prima parte della giornata in tutto il Lazio. Alle porte di Roma stanno cadendo i primi fiocchi di neve. Nella notte una violenta grandinata ha imbiancato le strade dei Castelli Romani.

A cura di Enrico Tata

Foto Facebook ’Meteo Cloud’ – Grandine imbianca la strada tra Velletri e Lariano, Castelli Romani

Una violenta grandinata ha imbiancato nella notte le strade dei Castelli Romani, le colline a sud est di Roma. Disagi alla circolazione si registrano a Velletri, a Lariano e sulla via dei Laghi, ricoperta da uno strato consistente di graupel. Nelle zone più alte di Rocca di Papa, inoltre, si sono visti i primi fiocchi di neve nelle prime ore della giornata. Nel paese più alto dei Castelli le temperature oggi saranno comprese tra -1 e 4 gradi, ma nel primo pomeriggio il cielo dovrebbe tornare sereno. In serata, tuttavia, è previsto anche un ulteriore calo delle temperature.

Domani, invece, sarà una giornata freddissima, ma soleggiata: temperature comprese tra i -4 e i 4 gradi a Rocca di Papa, che si trova a circa 800 metri, e temperature comprese tra i 3 e i 10 gradi a Roma. Nella Capitale sono attese violente precipitazioni nelle prime ore della mattinata di oggi, lunedì 29 novembre. Un fronte temporalesco è in arrivo da nord e porterà piogge forti almeno fino all'ora di pranzo. In seguito il tempo dovrebbe migliorare e in serata le nuvole dovrebbero sparire. Attualmente si stanno abbattendo temporali forti sulla zona dei Castelli Romani e su diversi paesi di del Viterbese, a nord di Roma.

Per oggi il dipartimento di Protezione Civile del Lazio ha diffuso un'allerta meteo di colore giallo. Si prevedono precipitazioni nevose fino a 600 metri soprattutto nella prima parte della giornata di oggi, "con apporti al suolo da deboli a moderati". Per tutto il territorio del Lazio è prevista un'allerta gialla per precipitazioni che localmente potrebbero essere anche di forte intensità.