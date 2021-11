Neve sulle colline in provincia di Viterbo, scuole chiuse in diversi comuni Nevicate in corso nel Viterbese, con molti sindaci che hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per maltempo.

A cura di Enrico Tata

Nevica in provincia di Viterbo anche a 300/400 metri d'altitudine. Si segnalano disagi per gli automobilisti su diverse strade del territorio, numerosi interventi della polizia locale, dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Alcune automobilisti, stando a quanto si apprende, hanno perso il controllo delle loro vetture e sono finiti fuori strada.

Scuole chiuse per maltempo nel Viterbese

I sindaci di alcuni comuni del Viterbese (soprattutto a nord del capoluogo) hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado: si tratta dei paesi di Latera, Bolsena, Gradoli, Bagnoregio, Montefiascone, San Lorenzo Nuovo, Acquapendente, Valentano, Proceno. Domani le scuole dovrebbero riaprire regolarmente.

Meteo: domani freddo intenso anche a Roma

Domani previsto freddo intenso su tutto il Lazio e anche a Roma. Nella Capitale le minime scenderanno intorno a 3 gradi, con le massime che non saliranno oltre gli 8/9 gradi nelle ore più calde della giornata.

Nevicate in corso anche in provincia di Frosinone

Arrivano segnalazioni di nevicate in corso anche in provincia di Frosinone. Fiocchi abbondanti stanno cadendo, per esempio, a Fiuggi, paese che si trova a circa 700 metri di altitudine. Già nella serata di oggi il tempo dovrebbe migliorare sensibilmente e domani il cielo dovrebbe essere sereno su tutto il territorio della regione.