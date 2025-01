Discusso il progetto con le nuove fermate della Metro D di Roma: cambia tutto rispetto alla prima versione

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Roma Metropolitane ha revisionato il progetto preliminare della Metro D, la quarta linea di metropolitana di Roma, e lo ha presentato recentemente all'amministrazione capitolina. In una riunione che si è tenuta in Campidoglio, stando a quanto riporta il Messaggero, i tecnici hanno presentato il nuovo tracciato e le nuove fermate: al posto di 22 stazioni per un tragitto complessivo di 20 chilometri, il nuovo piano prevede addirittura 30 stazioni per un totale di circa 30 chilometri.

L'obiettivo è sempre il medesimo, e cioè quello di collegare la zona Nord Est di Roma con quella a Sud, passando per il centro storico. Alcune fermate, tuttavia, sono state eliminate dal nuovo progetto e altre ne sono aggiunte. Partendo da Nord, il capolinea sarà sulla Nomentana, nei pressi del Grande Raccordo Anulare. Si proseguirà con quelle già previste a Montesacro, e cioè Ojetti, Talenti, Adriatico e Jonio, ma saltando la fermata di largo Pugliese.

La Metro D passerà poi per piazza Fiume e si intersecherà con la Metro A non più a Spagna, ma a Barberini. Da lì la fermata successiva sarà direttamente quella di piazza Venezia, intersecando la Metro C, senza più passare per piazza San Silvestro (dove è data per certa la presenza di importanti resti archeologici).

Da piazza Venezia si andrà a Trastevere, come già previsto dal progetto originario, con le fermate Mastai, Nievo e Trastevere (stazione Trastevere). Poi, sempre rispettando la prima versione, si proseguirà per piazza Enrico Fermi, lungo viale Marconi.

A questo punto il primo progetto prevedeva il passaggio del Tevere più o meno a Ponte Marconi, per arrivare alla facoltà di Ingegneria di Roma Tre, e un secondo passaggio sul Tevere verso la Magliana Nuova e per terminare infine all'Eur e a piazzale dell'Agricoltura.

La nuova versione, invece, prevede una curva verso la zona della Portuense, senza passare da Roma Tre: le nuove fermate saranno Vigna Pia, Forlanini, Colli Portuensi, largo la Loggia e Villa Bonelli, con la fermata della linea ferroviaria FL1. Da qui si oltrepasserà il Tevere per ricongiungersi al tracciato originario, e quindi Eur Magliana e piazzale dell'Agricoltura.

L'ultimo progetto, però, prevede anche un'estensione dovuta alla necessità di avere un secondo deposito dei treni. Per questo il tracciato dovrebbe proseguire da piazzale dell'Agricoltura fino a via del Titoretto, via di Grotta Perfetta, viale Calderon de la Barca, viale della Fotografia e via di Vigna Murata.