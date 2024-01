La Metro D di Roma si fa: cosa c’è di vero e quali sono le fermate della nuova linea Ci sono novità in merito al progetto della nuova linea D della metropolitana di Roma? In realtà no, ma la Metro D è inserita (da anni) sia nel Nuovo Piano Regolatore di Roma Capitale che nel Pums, il piano della mobilità sostenibile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Metro D si farà, si legge in un articolo pubblicato sul sito di Roma Mobilità, la società in house di Roma Capitale che si occupa della pianificazione, progettazione, regolazione e monitoraggio del trasporto pubblico locale.

Ma ci sono novità sostanziali? In realtà no, perché la Metro D resta un'opera strategica per la Capitale, già contemplata sia dal Nuovo Piano Regolatore Generale di Roma (che però nuovo non è, dal momento che risale al 2008) e dal Pums, il Piano urbano per la Mobilità Sostenibile approvato in Assemblea Capitolina quattro anni fa.

Nessuna novità, quindi, se non l'intenzione di non abbandonare il progetto, testimoniata anche dal nuovo articolo di Roma Mobilità, che ha il compito di riportare in luce la questione. Nei giorni scorsi, è vero, la giunta capitolina ha approvato una proposta di modifica alle Norme Tecniche di Attuazione del piano regolatore di Roma, ma queste modifiche non riguardano in alcun modo la quarta linea della metropolitana di Roma.

Leggi anche Guasto alla Metro B, linea interrotta nella notte di Capodanno e del concertone al Circo Massimo

Ribadiamo tuttavia che il progetto esiste ed esiste anche il tracciato della quarta metropolitana della Capitale, che andrebbe ad unire la periferia Nord della città con l'Eur, Trastevere, San Paolo, Marconi e la Magliana. La mappa con il tracciato è pubblicata sul sito di Roma Metropolitane, la società che si è occupata in questi anni della progettazione delle nuove line di metropolitana della città.

Il capolinea del tracciato, come ricorda l'articolo pubblicato recentemente sul sito di Roma Mobilità, sarà a piazzale dell'Agricoltura all'Eur. La linea poi oltrepasserà il Tevere per dirigersi a Nord e arrivare al quartiere Magliana Nuova, poi lungotevere Dante, viale Marconi, stazione Trastevere.

Al centro storico di Roma ci saranno tre stazioni: quella nuova in piazza San Silvestro, a pochi passi da piazza Colonna e da Monte Citorio, e poi i due interscambi a piazza Venezia (con la nuova stazione della Metro C, che sarà inaugurata entro il 2032) e con la stazione della Metro A di piazza di Spagna.

La linea D si dirigerà poi verso piazza Fiume e in seguito nella zona di piazza Vescovio, Salario, Prati Fiscali, Talenti, fino al capolinea di via Ugo Ojetti.

Tra le altre cose, ricorda Roma Mobilità, la Metro D consentirà "una migliore accessibilità del centro storico, attraverso la “chiusura della maglia” costituita dalle quattro linee metro con le quattro stazioni di corrispondenza – Termini (A/B), Colosseo (B/C), Venezia (C/D) e Spagna (A/D) – nonché con la realizzazione di una nuova stazione a piazza San Silvestro, nel cuore del centro storico". Di conseguenza consentirà "un conseguente e sostanziale alleggerimento della pressione esercitata dal traffico privato sul centro storico, rendendo possibile realizzare diffuse pedonalizzazioni del centro città".