Disabile sulla via Ositense con la carrozzina motorizzata, gli automobilisti: “Così ti investono” Una persona disabile con la carrozzina motorizzata lungo la via Ostiense ha attirato l’attenzione degli automobilisti. Roma per le sue barriere architettoniche è “una città inaccessibile”.

A cura di Alessia Rabbai

Disabile con la carrozzina motorizzata sulla via Ostiense

Una persona disabile ha percorso parte di via Ostiense con la carrozzina motorizzata. Una strada molto pericolosa e intensamente trafficata. Ad immortalarla un automobilista che, viaggiando nella stessa direzione all'altezza di Ostia, si è trovato davanti la persona disabile sulla carrozzina, che costeggiava la strada al lato della carreggiata, vicino al guardrail. Il video è stato pubblicato sul canale Telegram di Welcome to Favelas e ha ricevuto tantissimi commenti.

"Ma che fa? È il modo migliore per morire" dice chi riprendeva riprende, mentre le ruote della carrozzina "sfrecciavano" davanti all'obiettivo dello smartphone. Diversi automobilisti hanno messo in guardia la persona disabile dicendole di fare attenzione, di togliersi al più presto dalla strada, perché era pericoloso stare lì. C'è chi ha suonato il clacson, sbracciandosi dai finestrini delle auto. "Così ti investono" gli hanno gridato, "guarda che è pericoloso".

Roma "città inaccessibile per le persone disabili"

Molto spesso però le persone disabili specialmente a Roma sono messe a dura prova dalle barriere architettoniche. Ascensori rotti, treni privi di accesso per le carrozzine, marciapiedi con rampe occupate da veicoli o intralciati da monopattini sono solo alcuni degli ostacoli quotidiani che si trovano ad affrontare. E chi è costretto a spostarsi con la carrozzina in maniera autonoma fa tanta fatica ad arrivare a destinazione, a volte è impossibile. In molti si scoraggiano a Roma, definedola una città decisamente "inaccessibile alle persone disabili".

Fanpage in particolare aveva raccontato quanto accaduto a Dario Dongo, costretto a farsi prendere in braccio dai passeggeri per scendere le scale e raggiungere la banchina della metropolitana alla stazione Cipro, perché l'ascendore era bloccato. In un'altra occasione sempre lui e sempre nella stazione Cipro, è stato costretto con l'aiuto di un viaggiatore a scendere le scale al contrario con la carrozzina, perché entrambi gli ascensori erano rotti.