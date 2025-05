Dimesso dall’ospedale, muore in casa a 41 anni due settimane dopo: disposta autopsia su Francesco Graziani

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Francesco Graziani.

Da qualche tempo accusava dei dolori forti allo stomaco che lo avevano costretto a presentarsi al pronto soccorso dove è stato visitato e poi dimesso. Due settimane dopo è morto. A ritrovarlo, nel pomeriggio di martedì scorso, 13 maggio 2025, è stato un familiare dopo essere stato allertato dalla moglie dell'uomo, preoccupata perché non rispondeva al telefono.

È stato lui che, recatosi a casa, ha trovato l'uomo a terra, esanime. Per lui non c'è stato niente da fare: i soccorritori, arrivati immediatamente sul posto, sono stati costretti a dichiararne il decesso. Si chiamava Francesco Graziani e aveva 41 anni. Ora la famiglia chiede che si indaghi sulle cause della morte: il pm ha disposto esami medico legali.

Muore in casa dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso: cosa è successo

Un dolore forte allo stomaco, una corsa al pronto soccorso dell'ospedale Spaziani di Frosinone, poi le dimissioni. E la morte, arrivata due settimane dopo. È quanto accaduto a Francesco Graziani, quarantunenne ritrovato in casa senza vita martedì scorso. Non aveva più risposto al telefono alla moglie, così lei preoccupata ha chiesto aiuto ad un parente che è accorso in casa, trovando Graziani esanime in terra.

I soccorsi sono stati allertati immediatamente, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Gli operatori del pronto soccorso sanitario non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

La famiglia chiede di indagare: disposta autopsia

La famiglia del quarantunenne è sconvolta dalla tragedia e ha chiesto che venga fatta chiarezza sull'accaduto, assistiti dall'avvocata Roberta Paesano. Oltre ai soccorritori, sono intervenuti sul posto anche i carabinieri di Ceprano, come sottolinea la testata Ciociaria Oggi. La salma è stata posta sotto sequestro e il magistrato ha fissato l'affidamento dell'incarico per l'esame medico legale.

L'addio dei conoscenti: "Un punto di riferimento"

Francesco Graziani aveva 41 anni ed era un volto noto a Ceprano e nel Frusinate. Dipendente e dirigente sindacale dell'azienda Special Product’s Line di Anagni, non appena si è diffusa la notizia della sua morte sono in molti fra colleghi, amici e parenti che hanno voluto dedicargli qualche riga e parola. "Sei stato un fratello maggiore per me..Mi hai lasciato senza parole, mi mancherai tanto", scrive un amico.

"Francesco è stato un punto di riferimento per tante colleghe e colleghi, un uomo appassionato e generoso che ha vissuto il suo impegno sindacale con serietà, competenza e grande umanità", hanno scritto, invece, da UGL Chimici. "Avevi il dono della cosiddetta parola giusta per tutti – scrive un altro amico – eri diavolo e angelo allo stesso modo con il tuo fare leggero".