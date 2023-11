Diciassettenne ferito nella metro Basilica San Paolo: treno lo colpisce ad un orecchio I carabinieri indagano su quanto accaduto ad un 17enne, rimasto ferito da un convoglio della metro B alla stazione Basilica San Paolo e finito in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Un ragazzo di diciassette anni è finito in ospedale, rimasto ferito da un convoglio che lo ha colpito all'orecchio sinistro, mentre era sulla banchina della metropolitana linea B alla stazione Basilica San Paolo a Roma. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 10 novembre. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 14.30 e il giovane si trovava insieme ad un gruppo di coetanei sulla banchina, che copre la tratta della metropolitana Laurentina-Jonio.

Treno colpisce il 17enne all'orecchio destro

Da quanto ricostruito finora il nel ripartire il convoglio ha colpito l'adolescente con lo specchietto dietro l'orecchio destro, procurandogli un lieve taglio, dal quale gli è uscito sangue. Il ragazzo è stato accompagnato in ospedale, per essere medicato. Le sue condizioni di salute non destano particolare preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Comapagnia Roma Eur, che hanno svolto gli accertamenti di propria competenza e indagano sull'accaduto. I militari hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, che dovrebbero aver immortalato quanto successo.

Al vaglio le immagini delle telecamere, indagini in corso

In corso di ricostruzione eventuali responsabilità riconducibili al macchinista o all'azienda che gestisce il trasporto pubblico capitolino, ma l'episodio non si esclude che possa essere avvenuto anche a causa di una disattenzione da parte del giovane. Il ragazzo sta bene e non ha riportato danni gravi. Presenti sul luogo dell'incidente anche i tecnici Atac. Non si sono registrati rallentamenti o momentanee interruzioni della linea B, il servizio è regolare lungo l'intera tratta ed entrambe le direzioni.