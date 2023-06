Detenuto evade dal carcere durante l’ora d’aria: ha scavalcato il muro e rubato un’auto Il ragazzo evaso si chiama Dahy Ehab Mahrous Abouelela: ha ventidue anni e al momento è ancora ricercato. Per allontanarsi, avrebbe rubato una macchina.

A cura di Natascia Grbic

Un detenuto del carcere di Latina è evaso nel pomeriggio di ieri durante l'ora d'aria. Si tratta di un giovane di ventidue anni di origini nordafricane, Dahy Ehab Mahrous Abouelela: secondo le prime informazioni, il ragazzo è riuscito a scavalcare più muri mentre si trovava in cortile. Una volta all'esterno, avrebbe rubato una macchina per allontanarsi dal carcere il più velocemente possibile, ma sono solo supposizioni al vaglio degli investigatori. Le ricerche, cominciate subito, non hanno ancora dato i loro frutti e del giovane per il momento non c'è traccia.

"Le ricerche sono scattate subito, ma ancora non sono trapelate le modalità con le quali un detenuto abbia potuto dileguarsi così facilmente – ha dichiarato il coordinatore regionale Ciro Di Domenico della FP CGIL Polizia Penitenziaria – Il carcere di Latina ha quasi il doppio dei detenuti presenti rispetto ai posti previsti, mentre gli agenti in servizio nel turno pomeridiano della domenica sono pochi, evidentemente troppo pochi se un detenuto può evadere così facilmente".

L'assenza di Dahy Ehab Mahrous Abouelela è stata notata all'appello. Quando gli agenti hanno visto che non rispondeva e che non era presente, hanno immediatamente dato l'allarme. Le ricerche sono scattate subito sul territorio, con un ingente spiegamento di forze dell'ordine che sta setacciando la zona, speranzo di trovarlo il prima possibile. Nonostante gli sforzi, il ragazzo è ancora a piede libero. Al momento non ci sarebbero testimoni che lo hanno visto in giro per Latina dalla sua scomparsa, ed è probabile quindi che sia nascosto da qualche parte.