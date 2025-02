video suggerito

Detenuto appicca incendio nella sua cella al carcere Regina Coeli di Roma Un detenuto ha appiccato un incendio nella sua cella al carcere romano di Regina Coeli. Un altro detenuto si è procurato un grave taglio al collo.

A cura di Enrico Tata

Un detenuto ha appiccato un incendio all'interno della sua cella nel carcere romano di Regina Coeli. A darne notizia, in una nota, è il sindacato Fp Polizia Penitenziaria della Cgil che parla di "ennesima notte di follia" nell'istituto penitenziario. Questa volta, aggiunge il sindacato, "protagonista è stato un detenuto che avrebbe appiccato un incendio all' interno della propria cella producendo una grossa nube di fumo all' interno della sezione detentiva".

Un detenuto si è procurato una grave ferita da taglio al collo

Solo il tempestivo intervento degli uomini della Polizia Penitenziaria, prosegue il sindacato, ha evitato il peggio. Durante l' evacuazione dei detenuti, si legge ancora nel comunicato diffuso oggi, i poliziotti sono dovuti intervenire anche per un detenuto che, forse colto da ansia e panico, si è procurato una grave ferita da taglio al collo.

Cgil avverte: "Personale fortemente sotto organico"

La Cgil avverte che da tempo il personale, "fortemente in sotto organico, lamenta precarie e difficili condizioni di lavoro all'interno della struttura penitenziaria. La Polizia Penitenziaria è allo stremo, tutti i giorni opera con turni massacranti ed al di sotto dei livelli minimi di sicurezza. Auspichiamo interventi urgenti dalle varie Autorità, serve una riforma dell' intero sistema penitenziario che possa sanare le diverse emergenze e che emergenze e che restituisca dignità ai lavoratori del Corpo di Polizia Penitenziaria".