Derubata la principessa Vittoria Odescalchi: smurata la cassaforte del suo appartamento romano

La principessa Vittoria Odescalchi abita in un attico in via Cavour a Roma, nel cuore della Capitale. Alcuni ladri hanno forzato una portafinestra sul terrazzo che affaccia su Colosseo e piazza Venezia e sono riusciti ad entrare all'interno dell'appartamento. Hanno smurato la cassaforte e hanno rubato i gioielli, alcuni storici, e gli altri oggetti preziosi che hanno trovato. Poi, aiutati dall'assenza dell'allarme, hanno rovistato in mobili, armadi e cassettiere in tutte le stanze. Valore del bottino, secondo quanto riporta il Messaggero, ben due milioni di euro.

Sul furto stanno indagando gli agenti del commissariato Trevi con l'aiuto dei colleghi della V sezione della Squadra Mobile. Sempre secondo quanto riporta il Messaggero, è probabile che il colpo sia stato studiato con l'aiuto di un basista. Quando i ladri si sono introdotti nell'appartamento, in casa non c'era nessuno dei proprietari e i malviventi sono stati molto abili a non lasciare segni o tracce utili alla loro identificazione.

I poliziotti stanno esaminando i filmati delle telecamere di sicurezza installati su via Cavour per cercare indizi decisivi per risalire all'identità dei malviventi. Un possibile ostacolo, per i ladri, potrebbe essere rappresentato proprio dai gioielli storici della principessa, difficili da rivendere essendo pezzi praticamente unici.

Come di consueto a Ferragosto, le segnalazioni di furti in appartamento stanno crescendo.