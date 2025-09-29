Denuncia sua figlia per minacce di morte: “Vengo a casa e ti ammazzo, voglio vederti nella bara”

Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia una 22enne denunciata dai suoi genitori. “Vi ammazzo” sono le minacce che rivolgeva a madre, padre e sorelle. E alla mamma diceva: “Voglio vederti in una bara”.

Foto d’archivio.

Una ragazza è finita a processo per maltrattamenti nei confronti di sua madre. I genitori hanno denunciato la loro figlia perché minacciava di morte loro e le sorelle. Comportamenti violenti che l'hanno portata a risponderne in aula davanti ai giudici. "Vengo a casa e ti ammazzo, voglio vederti in una bara" erano alcune delle frasi che la giovane rivolgeva a sua madre, spaventandola. "Nessuna violenza fisica" così l'avvocato della difesa Antonio Francesco Puccio, "la mia assistita non si è scagliata contro nessuno". Ma la donna ha risposto: "Mi ha uccisa con le parole".

Come riporta Il Messaggero i fatti risalgono a tempo fa, presunti maltrattamenti che sarebbero cominciati quando la giovane era diciottenne. La ragazza, oggi ventiduenne, come raccontato da sua madre, avrebbe spesso sfogato la sua rabbia contro i genitori e le sorelle. I famigliari vivevano in un clima di paura. E i genitori non riuscivano a gestire l'emotività della loro figlia.

"Si accaniva sulle cose e le spaccava" ha raccontato la mamma in Tribunale. In alcune occasioni la donna ha anche spiegato di essere stata costretta a chiamare i carabinieri, perché non riusciva a contenere sua figlia e a farla calmare. Dunque aveva paura per la sua incolumità e quella della famiglia. In un frangente la govane avrebbe minacciato sua madre di morte dicendole di volerla vedere dentro ad una bara.

Poi la donna in aula ha ricordato un altro episodio violento, quando hanno genitori e figlia hanno litigato pesantemente, perché non potevano portarla dai nonni: "Mi ha detto che sarebbe venuta sotto casa e mi avrebbe ammazzato". Ora la ragazza abita da sola e dopo la denuncia datta dai genitori dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia.