Dentista le infila la mano negli slip durante una visita: medico a processo per violenza sessuale Un medico è stato accusato di violenza sessuale da una sua paziente ed è finito a processo. La donna lo ha accusato di averle messo una mano negli slip durante una visita.

Un dentista è stato denunciato da una sua paziente, che l'ha accusato di averla molestata durante una visita. Si tratta di un 60enne che l'avrebbe toccata nelle parti intime dopo che lei gli aveva chiesto consiglio su un neo che la preoccupava. I fatti, riportati da Il Corriere della Sera, sono accaduti a Roma nel 2021: il medico è stato rinviato a giudizio con l'accusa di violenza sessuale aggravata dall'abuso di prestazione d'opera.

La vittima, una donna di trent'anni, era andata dal dentista per farsi curare una carie. Lo conosceva da anni, era il suo medico di fiducia e tutto si sarebbe aspettata tranne che essere molestata durante una visita. Quel giorno, il 28 maggio, è andata al suo studio con un pensiero: farsi sì curare la carie, ma chiedere consiglio per un neo che aveva notato solo da qualche tempo e che la preoccupava moltissimo. Non sapeva cosa fare, ne aveva paura, e ha deciso di confidarsi con il medico.

Una volta finita la cura della carie, il medico ha chiesto alla paziente di mostrarle il neo. Ed è a questo punto che sarebbe avvenuta la violenza: l'uomo, invece di controllare quanto mostrato dalla donna, le avrebbe infilato la mano negli slip. La 30enne si è spaventata, si è rivestita ed è andata via, incredula per quello che era successo durante la visita. Dopo qualche giorno, ancora sconvolta dall'accaduto, ha deciso di denunciare il professionista. Che, adesso, è finito a processo con l'accusa di violenza sessuale.