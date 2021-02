in foto: Immagine di repertorio

Parte dell'impianto cimitero Flaminio-Prima Porta gestito da Ama è stato sequestrato. A dare esecuzione al provvedimento nella mattinata di ieri, giovedì 11 febbraio, i carabinieri di competenza territoriale, su disposizione della Procura della Repubblica di Roma, con il pubblico ministero Antonella Nespola, che sta seguendo da vicino la vicenda. I militari hanno svolto un sopralluogo all'interno dei locali adibiti al deposito temporaneo di bare ed urne cinerarie, in attesa del proprio turno per la cremazione o inumazione. A riportare la notizia Il Messaggero, che descrive una situazione di grave degrado. All'interno dei capannoni sono nascoste urne rotte o aperte, con contenuto sparso, resti ossei e ed escrementi di ratto. Un quadro quello che è stato riscontrato a seguito del quale l'ispettorato del lavoro Flaminio ha comunicato alle agenzie funebri che "motivi tecnico-organizzativi sono sospese le tumulazioni, inumazioni e affidi urne cinerarie sino a nuova comunicazione".

"Ho seppellito mio fratello tra topi e immondizia"

Il cimitero di Flaminio-Prima Porta versa in una generale e diffusa condizione di degrado già nota da tempo, con cappelle allagate, pavimenti ricoperti da guano e tombe saccheggiate. L'ultima segnalazione a Fanpage.it a fine gennaio, quando Alessio, in visita al padre, ha scoperto che la sua lapide è stata danneggiata. "Il cimitero è in condizioni pietose – racconta mostrando alcuni filmati – non c'è sorveglianza, le luci non funzionano, il manto stradale inesistente in alcune zone, allagamenti continui".

Al cimitero Flaminio limite massimo di 200 cremazioni a settimana

Al cimitero Flaminio-Prima Porta, unico dotato di forno crematorio a Roma città, Ama ha stabilito un limite massimo di 200 cremazioni a settimana, con oltre mille bare accumulate all'interno dei depositi. Un sovraffollamento delle salme che, secondo quanto sostiene Ama sarebbe stato favorito dall'emergenza coronavirus, mentre i sindacati lo attribuiscono alla scarsa manutenzione, alla mancanza di investimenti e di interventi programmati nel tempo.