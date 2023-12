Danilo Coppola torna in libertà, era stato arrestato ad Abu Dhabi dopo la condanna per bancarotta L’avvocato di Danilo Coppola fa sapere che è stato rilasciato ed è tornato in libertà, in attesa della richiesta di estradizione da parte dell’Italia dopo la condanna per bancarotta.

A cura di Alessia Rabbai

Danilo Coppola è stato rilasciato ed è tornato in libertà. L'immobiliarista romano è stato arrestato la scorsa settimana ad Abu Dhabi su mandato internazionale. Su di lui pende una condanna in via definitiva per il reato di bancarotta. A renderlo noto è stato il suo avvocato difensore Gaetano De Perna. Il legale ha spiegato che le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno stabilito che per Coppola "non è necessaria" la custodia cautelare in quanto "non c'è pericolo di fuga".

L'imprenditore è tornato libero ma è ancora tutto da vedere in merito alla richiesta di estradizione rispetto alla quale, fa sapere ancora l'avvocato, al momento non ci sono novità. Ora si attende che arrivi la richiesta da parte del Ministero della Giustizia italiano. Il passaggio successivo sarà poi quello di fissare l'udienza, in merito alla quale si deciderà se verrà estradato oppure resterà negli Emirati Arabi Uniti.

L'arresto ad Abu Dhabi di Danilo Coppola

Danilo Coppola è stato condannato a luglio scorso in via definitiva per bancarotta del Gruppo Immobiliare 2004, di Mib Prima e di Porta Vittoria e dovrà scontare sette anni di reclusione. A marzo del 2022 era iniziata la sua latitanza, fino a quando non è stato trovato e arrestato ad Abu Dhabi. Sull'immobiliarista infatti pendevaa un mandato di arresto europeo ed era ricercato a livello internazionale.

Coppola, Ricucci, Giuseppe Statuto, Giampiero Fiorani ed Emilio Gnutti sono stati protagonisti, nel 2005, dello scandalo finanziario Bancopoli nato con le scalate di Antonveneta e Bnl. Coppola era conosciuto nel panorama imprenditoriale romano come ‘Er Cash' per il ‘suo metodo': alla ricercadi terreni dal grande potenziale, ci edificava abitazioni di lusso.

Il passato giudiziario di Danilo Coppola: un'assoluzione e una condanna in via definitiva

Rispetto al suo passato in tribunale, a marzo 2007 è stato arrestato, è finito a processo e poi prosciolto nel 2013 "perché il fatto non sussiste". Le accuse erano di associazione a delinquere, riciclaggio e bancarotta, in quel frangente ha visto un sequestro di beni per 120 milioni di euro e ha trascorso circa due anni e mezzo in carcere come misura di custodia cautelare preventiva e temporanea. A luglio scorso invece è arrivata la condanna in via definitiva per bancarotta.