Sono gravi gli amici che viaggiavano nella Smart Four Four con Daniel Guerini, il diciannovenne morto nell'incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 24 marzo lungo via Palmiro Togliatti a Roma. Uno dei due diciottenni si trova in prognosi riservata, ricoverato all'ospedale San Giovanni Addolorata. Le sue condizioni sono critiche e i medici che lo hanno in cura, al momento non si pronunciano sull'esito del loro intervento. Il secondo ragazzo rimasto ferito, sempre di diciotto anni, è stato trasportato al Policlinico di Tor Vergata con codice arancione e da quanto si apprende nella mattinata presto di oggi, fortunatamente non si trova in pericolo di vita. A ricorrere a cure mediche è stato inoltre anche il conducente della Mercedes Classe A coinvolta nello scontro mortale. L'automobilista, sessantasette anni, è stato trasportato in codice verde all'ospedale Sandro Pertini per alcuni accertamenti, le sue condizioni di salute sono buone. L'uomo, a seguito dell'incidente in cui è rimasto vittima il calciatore della Primavera della Lazio, è rimasto sotto choc. Come da prassi è indagato per omicidio stradale.

L'incidente mortale sulla Palmiro Togliatti

La tragedia che ha visto la morte improvvisa di Daniel Guerini è accaduta intorno alle ore 20 di ieri all'altezza di via dei Romanisti, in direzione Casilina. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento, la Smart a bordo della quale viaggiavano i tre ragazzi ha tamponato la Mercedes, ribaltandosi più volte. Uno scontro drammatico il cui bilancio è stato di un morto e tre feriti. Ad avere la peggio Daniel, per il quale ogni intervento da parte del personale sanitario accorso in ambulanza è risultato purtroppo vano: inutile ogni tentativo di rianimarlo. Sulla dinamica dell'incidente indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con le pattuglie del Gruppo Casilino, che hanno svolto i rilievi scientifici e stanno raccogliendo le informazioni necessarie nel fascicolo da consegnare al magistrato. I due veicoli coinvolti nel sinistro, come da prassi, sono stati sequestrati, per ulteriori accertamenti che saranno svolti nell'indagini.