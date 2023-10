“Dammi tutti i soldi che hai”, a volto coperto e armato di pistola blocca e minaccia gli automobilisti Una donna, presa dal panico, gli avrebbe consegnato una banconota da 50 euro, poi è fuggita. Poco dopo sono arrivati i carabinieri, per arrestarlo.

Fermava le automobili che percorrevano la strada per minacciare i conducenti ed estorcere loro denaro. A bloccare le automobili un uomo armato di pistola e con il volto coperto da un passamontagna che ha seminato il panico nella giornata di ieri, venerdì 20 ottobre 2023. Chiedeva di consegnargli tutti i soldi ad ogni automobile che bloccava: almeno uno il furto mandato a termine, di circa 50 euro.

È successo sul litorale viterbese, a Montalto di Castro, come riporta la testata locale di Tuscia Web.eu, lungo la strada statale 312, sulla Castrense.

Le minacce agli automobilisti

Secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri, intervenuti dopo aver ricevuto le segnalazioni, l'uomo di trovava sulla Castrense 312. Aveva il volto coperto e avrebbe provato a far fermare più automobilisti possibili, cercando di derubarli dei soldi minacciandoli con una pistola. Non è ancora chiaro se si sia trattato di una scacciacani o di una pistola giocattolo, ciò che sembra confermato, invece, è che non fosse una vera pistola.

Il furto di 50 euro all'automobilista che viaggiava da sola

Fra le persone fermate in automobile, secondo i primi dati raccolti, ci sarebbe anche una donna alla guida. Quando è stata bloccata dall'uomo, si trovava da sola all'interno dell'automobile. Presa dal panico, alle minacce dell'uomo dal volto coperto avrebbe risposto lasciandogli una banconota da 50 euro prima di fuggire, accelerando per lasciarsi il più velocemente possibile il presunto ladro alle sue spalle.

L'arresto dell'uomo

Allertati da alcuni passanti che hanno assistito alla scena, spaventati e colpiti da quanto visto, sul luogo delle minacce sono arrivati in breve tempo i carabinieri della caserma locale. Una volta individuato l'uomo con il volto coperto, lo hanno fermato e portato in caserma.