Dallo stadio Olimpico contromano sul lungotevere senza patente: multa da 7mila euro Stava rientrando dallo stadio Olimpico quando ha imboccato il lungotevere Cadorna ed ha iniziato a procedere contromano: era senza patente, assicurazione e revisione auto.

È successo lunedì sera a pochi passi da Ponte Milvio, nella zona nord della capitale: un'automobile proveniente dallo stadio Olimpico ha sfrecciato percorrendo il lungotevere Cadorna contromano.

A segnalare la situazione una pattuglia del Gruppo pronto intervento traffico (Gpit) della Polizia Locale di Roma Capitale che ha notato l'automobile nel corso di uno dei controlli che gli agenti effettuano nella zona. In breve tempo, avvistato il veicolo, una Dacia, che viaggiava contromano, sono riusciti a bloccarlo, prima che potessero esserci incidenti.

Il conducente senza patente e l'auto senza assicurazione né revisione

Alla guida del mezzo c'era un uomo di 30 anni: sottoposto ai controlli della polizia locale, gli agenti hanno scoperto che era privo di patente e che anche l'automobile non era a norma, perché mancate di revisione e di assicurazione. Gli agenti hanno posto l'automobile sotto sequestro ai fini della confisca mentre a carico del conducente sono state effettuate sanzioni amministrative per oltre 7mila euro.

Contromano sulla Roma-Fiumicino

Appena un giorno prima, un'altra automobile ha viaggiato contromano lungo la Roma- Fiumicino: era il 26 febbraio ed erano da poco passate le 5.30 del mattino quando un'automobile ha iniziato a sfrecciare sul tratto di strada del Grande Raccordo Anulare fra Ostiense e Magliana che porta verso la Roma-Fiumicino (e che, a sua volta, collega l'aeroporto con la capitale).

Il video della corsa contromano, pubblicato sui social, è diventato virale in breve tempo: a riprendere la scena un altro automobilista. "A momenti m'ammazza – si sente dire dopo uno sbandamento per aver visto l'automobile che stava procedendo contromano, prima di scendere e controllare le condizioni in cui si trovava l'automobile – Forse mi ha pure preso un pezzo". Insieme a lui, fermatosi sulla corsia d'emergenza dopo essere riuscito ad evitare prontamente l'auto contromano, anche un tassista che ha rallentato, inserendo le quattro frecce sconvolto, probabilmente, tanto quanto l'autore del video.