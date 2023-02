Auto a folle velocità contromano sulla Roma-Fiumicino: conducente evita il frontale all’ultimo La dash cam di un’auto ha ripreso una vettura contromano sulla Roma – Fiumicino. La data è quella del 26 febbraio: la macchina è riuscita a sterzare all’ultimo per evitare l’impatto.

A cura di Natascia Grbic

Una macchina lanciata come un proiettile a forte velocità sulla Roma – Fiumicino: questo è quanto accaduto all'alba del 26 febbraio a Roma, poco dopo le 5.30 del mattino. In un video diffuso dal canale social Welcome to Favelas, si vede un uomo guidare la sua auto sulla corsia di sorpasso, nel tratto compreso tra Ostiense e Magliana. A bordo ha una dash cam, che riprende tutta la scena, compresa la tragedia sfiorata.

Mentre l'uomo sta guidando, si vedono dei fari avvicinarsi velocemente. Il tempo di capire al volo cosa stava succedendo e sterzare improvvisamente, una manovra che molto probabilmente gli ha salvato la vita. "A momenti non mi ammazza", continua a ripetere l'uomo, rallentando per lo spavento e accostandosi alla corsia d'emergenza. Insieme a lui, altre persone che subito dopo aver incontrato la macchina si sono fermate per il forte spavento.

Nonostante abbia immediatamente sterzato non appena ha visto la macchina venirgli incontro a forte velocità, il conducente dell'auto che ha ripreso il video non è riuscito a evitare l'impatto. Le due vetture si sono scontrate, non frontalmente, ma di striscio: se solo l'uomo avesse ritardato la manovra di pochi secondi, l'impatto sarebbe stato devastante.

Non si sa se l'automobilista che viaggiava contromano abbia immediatamente ripreso il senso di marcia corretto o se abbia proseguito ancora contromano per un bel pezzo prima di fermarsi o uscire dalla Roma – Fiumicino. Né si sa come abbia fatto a imboccare quella strada nella direzione sbagliata, e da quanto tempo viaggiasse in quel modo. Fortunatamente sembra che non ci siano stati feriti, anche se quanto accaduto poteva avere conseguenze tragiche.