Dalla Regione Lazio un milione di euro per riaprire la funicolare di Rocca di Papa ai Castelli Con delibera a firma dell’assessore al Bilancio, Giancarlo Righini, la giunta regionale del Lazio ha approvato lo stanziamento di un milione di euro per concludere i lavori di riqualificazione della funicolare di Rocca di Papa e permettere la riapertura in tempi brevi.

A cura di Enrico Tata

Aperta nel 1932 e chiusa nel 1963, la funicolare di Rocca di Papa permetteva di salire dalla valle Vergine alla collina su cui sorge il più alto comune dei Castelli Romani, circa 700 metri. Dal 2014 sono cominciati i lavori per riattivare l'impianto, ma dopo nove anni il cantiere non è stato ancora terminato. Con delibera a firma dell'assessore al Bilancio, Giancarlo Righini, la giunta regionale del Lazio ha approvato lo stanziamento di un milione di euro per concludere l'opera e permettere la riapertura in tempi brevi.

Spiegano l'assessore Righini e la consigliera di Fratelli d'Italia Micol Grasselli: "Grazie a questi fondi diamo finalmente il via all'operativita' di un'opera che rischiava di diventare l'ennesimo monumento all'inefficienza, una delle mille opere incompiute disseminate sui territori che determinano degrado e sfiducia tra i cittadini. Il nostro obiettivo, invece, come del resto avevamo promesso in campagna elettorale, è fare in modo che l'infrastruttura possa essere fruibile per la città nel minor tempo possibile. Si tratta infatti di un trasporto pubblico locale strategico perché consentirà di rilanciare il turismo a Rocca di Papa permettendogli di tornare finalmente al suo antico splendore".

La funicolare avrebbe dovuto riaprire, questo era l'obiettivo, in tempo per i Mondiali di Equitazione che si sono tenuti nel 2022 ai pratoni del Vivaro. Così non è stato, e l'opera è ancora in costruzione. Il progetto, tra l'altro, era stato finanziato con addirittura 15 milioni di euro, per la riqualificazione e l'acquisto di nuove carrozze, e la realizzazione di nuove strade a valle. L'obiettivo è quello di trasportare circa 750 persone ogni ora con un tempo di percorrenza di circa due, tre minuti.