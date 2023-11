Dalla Francia a Roma con gli asini e un carretto: la storia e il viaggio di due turisti Amish È la storia di Charlotte e Céleste, due ragazzi della comunità Amish della Francia. La loro avventura, che è raccontata sul canale YouTube “Bunker Sauvage-Vlogs d’un Survivialiste”, si è conclusa ieri con l’arrivo nella Capitale e poi in piazza San Pietro.

A cura di Enrico Tata

Foto Instagram Zona Roma Nord

Dalla Francia a Roma con un carretto tirato da due asinelli, Cyndel e Balthazar. Un lungo viaggio con un sogno: arrivare a San Pietro e incontrare papa Francesco. È la storia di Charlotte e Céleste, due ragazzi della comunità Amish della Francia. La loro avventura, che è raccontata sul canale YouTube "Bunker Sauvage-Vlogs d’un Survivialiste", si è conclusa ieri con l'arrivo nella Capitale e poi in piazza San Pietro.

Céleste Grant spiega così il suo progetto:

"Mi chiamo Céleste Grant e sono un autentico uomo dei boschi. Nei miei video vi insegno come tornare a essere un vero uomo selvaggio, vicino alla vostra essenza, come un cacciatore-raccoglitore. Più che un canale di sopravvivenza, è un canale di sviluppo personale e spirituale. Filosofeggio su una varietà di argomenti con i temi comuni della vita, dell'amore e della natura".

I due ragazzi hanno fatto il viaggio percorrendo vie secondarie, hanno camminato per i paesini del Viterbese e poi sono passati per Viterbo prima di arrivare a Roma, ovviamente da Nord. Diversi cittadini li hanno fotografati durante la loro avventura e hanno postato gli scatti sui social network.

La comunità amish è stata fondata in Svizzera alla fine del 1600 dal vescovo Jakob Ammann e si è spostata in America intorno al 1700 per fuggire alle persecuzioni. Gli amish rifiutano la modernità, o meglio rifiutano gli oggetti inutili, indesiderati o che possono provocare problemi nella comunità. Sono esclusi prodotti superflui e per loro l'uso smodato della tecnologia è da condannare (anche se la tecnologia non viene considerata dannosa di per sé).

L'unico oggetto moderno di cui fa utilizzo Céleste è proprio lo smartphone, con cui pubblica il suo racconto di viaggio. Per il resto, il viaggio è stato fatto con un carretto trainato da asini e la coppia veste abiti tradizionali.