Dagli scavi della Metro C a piazza Venezia tornano già alla luce meraviglie archeologiche

Residenze di età imperiale, edifici tardo-repubblicani, strutture medioevali, ma anche ciò che resta di palazzi moderni abbattuti tra Ottocento e Novecento. Gli scavi per la realizzazione della nuova stazione-museo della Metro C a piazza Venezia, come previsto, stanno già restituendo importanti e interessanti resti archeologici. La Sovrintendenza statale parla di una "straordinaria stratigrafia" che racconta la storia della piazza nel cuore di Roma.

Ancora una volta, si legge in un comunicato della Sovrintendente Daniela Porro, "l'opera della Metro C diventa un cantiere di archeologia.Piazza Venezia restituisce un palinsesto complesso che consente di indagare la topografia del centro di Roma. L'intervento condotto sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Speciale di Roma procede in piena sinergia con Metro C e Roma Metropolitane senza ritardi rispetto ai tempi previsti".

Secondo Porro, "ancora una volta la costruzione di una stazione della metropolitana ci fa riscoprire il passato della nostra città. È nel sontuoso palinsesto di varie epoche che torna sotto i nostri occhi e dovrà essere valorizzato al meglio nella futura stazione che risiede il grande fascino di questo scavo, che la Soprintendenza sta conducendo all’interno dei lavori per la realizzazione della Linea C, commissionati da Roma Metropolitane, per conto di Roma Capitale e realizzati dalla società Metro C, guidata da Webuild e Vianini Lavori".

I ritrovamenti di questa estate sono ancora sotto indagine e studio da parte degli archeologi presenti nell'area dei cantieri, coordinati dalla responsabile scientifica dello scavo, Marta Baumgartner.

Il completamento della tratta della Metro C fino a piazza Venezia è previsto entro il 2032, secondo le ultime stime diffuse dal Campidoglio. I lavori, come detto, stanno procedento in una delle aree archeologiche più complesse della Capitale. Nel frattempo, entro ottobre 2025, è attesa l’apertura al pubblico delle nuove stazioni Colosseo e Porta Metronia. Un passaggio cruciale per la Metro C e per l'estensione della tratta oltre San Giovanni. Dopo la stazione del Colosseo la Metro C si dirigerà proprio a piazza Venezia.