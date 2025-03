Da San Basilio per rifornire di crack e coca il centro di Roma con il ‘delivery’ h24: 18 arresti

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Da San Basilio al centro di Roma, per rifornire di crack e cocaina le zone della movida del centro storico, da piazza del Fico a piazza Navona. È in corso dalle prime luci dell'alba una vasta operazione antidroga dei carabinieri della compagnia Roma Centro su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma per smantellare un'organizzazione criminale con base a San Basilio, e con a capo Alessio Capogna. Un cognome importante nello scacchiere dei narcos che controllano la capitale.

Diciotto le persone colpite dalle misure cautelati, di cui otto sono state portate in carcere e le altre sono state o sottoposte alla misura degli arresti domiciliari, o all'obbligo di presentazione in caserma. Le accuse sono di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Le indagini sono partite dal controllo dei canali di approvvigionamento di un pusher che spacciava a piazza Navona e piazza del Fico. I carabinieri hanno scoperto che la banda aveva la sua base nel quartiere di San Basilio, ma arrivava in tutta Roma con i servizi di ‘delivery': i clienti ordinavano direttamente tramite smartphone le sostanze, che gli venivano recapitate o a casa o in punti concordati con gli spacciatori. Il ‘centralini' non aveva orari, ma era attivo 24 ore su 24.

A capo dell'organizzazione, come detto, Alessio Capogna, un nome molto conosciuto nel mondo del narcotraffico che attraversa la capitale. Parente dei pentiti Simone e Fabrizio Capogna, che hanno permesso di scoprire la vasta rete di spaccio controllata da Leandro Bennato e Giuseppe Molisso, sarebbe stato lui a garantire il funzionamento della macchina, impartendo ordini ai sottoposti e gestendo l'arrivo e lo smercio di droga nella capitale.