Non ci sono ancora notizie ufficiali sull'apertura delle prenotazioni agli Over 18 e agli Over 30 nel Lazio, ma la Regione ha intenzione di aumentare i biglietti a disposizione per la Open Week AstraZeneca Over 18 in programma dal 2 al 6 giugno. I ticket virtuali sono già tutti esauriti, ma da oggi, giovedì 3 giugno, la Regione Lazio ne renderà disponibili altri 11mila per le giornate di sabato 5 giugno e domenica 6 giugno (presumibilmente 5.500 dosi sabto e 5,500 dosi domenica). La prenotazione si potrà effettuare anche in questo caso collegandosi con la app o con il sito Ufirst: bisognerà cliccare su Salute Lazio – Open day AstraZeneca over 18, scegliere il centro vaccinale preferito e l'orario preferito. La Regione non ha ancora annunciato l'orario di inizio delle nuove prenotazioni.

Nel Lazio vaccini a over 18 e over 30 solo con open week

Per ora quello della Open Week è l'unica modalità di prenotazione possibile per Over 18 (i maturandi hanno avuto a disposizione Open Day dedicati) e Over 30. È probabile che la Regione annunci a breve lo sblocco di nuove fasce d'età per lunedì 7 giugno. Dovrebbe riguardare la fascia d'età 35-39 o al massimo la fascia 30-39. Sicuramente non verranno aperte le prenotazioni per tutti.

Qua tutti i centri a disposizione per la Open Week vaccinale AstraZeneca organizzata nel Lazio.

Le date per i richiami per Open Day e Open Week AstraZeneca

Questo il calendario ufficiale per i richiami AstraZeneca per Open Day e Open Week pubblicato sul sito Salute Lazio:

Prima dose: 15 maggio ⇒ Seconda dose: 31 luglio

Prima dose: 16 maggio ⇒ Seconda dose: 01 agosto

Prima dose: 22 maggio ⇒ Seconda dose: 07 agosto

Prima dose: 23 maggio ⇒ Seconda dose: 08 agosto

Prima dose: 02 giugno ⇒ Seconda dose: 18 agosto

Prima dose: 03 giugno ⇒ Seconda dose: 19 agosto

Prima dose: 04 giugno ⇒ Seconda dose: 20 agosto

Prima dose: 05 giugno ⇒ Seconda dose: 21 agosto

Prima dose: 06 giugno ⇒ Seconda dose: 22 agosto

Perché il Lazio non ha ancora aperto le prenotazioni a tutti

Il generale Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza Coronavirus, ha inviato una circolare alle Regioni autorizzandole a iniziare, da oggi, 3 giugno, le vaccinazioni per tutti, senza fasce d'età. Non è una imposizione, ma un via libera. Il Lazio, tuttavia, preferisce continuare per fasce d'età: è possibile, quindi, che lunedì 7 vengano sbloccati gli Over 30 e dopo una settimana anche gli Over 18. Da luglio potrebbe essere la volta anche dei minorenni. Questo è stato fatto soprattutto tenendo conto che per il momento questo sistema ha funzionato e anche per evitare eventuali problemi informatici, come per esempio quelli di ieri sera che hanno mandato in tilt il sistema di prenotazione in Campania.