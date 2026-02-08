roma
Crollo sul ponte della Vecchia Aurelia a Santa Marinella: treni bloccati, traffico in tilt

Un crollo ha interrotto la linea ferroviaria tra Santa Severa e Civitavecchia: diversi i treni interrotti e deviati. Sul posto del crollo, polizia e pompieri.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Un crollo del cordolo laterale di contenimento della massicciata dei binari sulla Vecchia Aurelia a Santa Marinella ha mandato in tilt il traffico ferroviario sulla linea costiera di Roma: ritardi e cancellazioni, con il personale di Rete Ferroviaria Italiana intervenuto per il ripristino nel minor tempo possibile. Sul posto è giunta la squadra 17A di Civitavecchia e la Funzionaria di servizio dei Vigili del Fuoco.

Il crollo è avvenuta in corrispondenza del ponte che si trova al chilometro 69+300, lato mare. A cedere, una porzione lunga 50 metri circa. Sul posto anche la polizia locale di Roma: non si registrano feriti. Trenitalia ha intanto comunicato linee alternative per venire incontro a chi si trovava sui treni che avrebbero dovuto transitare lungo la zona interessata dal crollo.

Tra questi anche lo stand-up comedian romano Tiziano Labella, di rientro da Genova e che su Instagram ironizza in una storia: "Come prepararsi alla prima data romana se non con il crollo di un ponte che interrompe la corsa del treno e mi blocca a 70 chilometri da Roma per sempre?"

Intanto, alle 20.30 "la circolazione è ancora sospesa tra Santa Severa e Civitavecchia per lavori di ripristino per danni causati dal maltempo", spiega Trenitalia in una nota, aggiungendo: "I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni e registrare ritardi". Tra i treni invece già direttamente coinvolti ed attualmente fermi ci sono:

  • FB 8626 Roma Termini (16:57) – Genova Piazza Principe (22:09)
  • IC 511 Torino Porta Nuova (10:15) – Salerno (21:24)
  • IC 518 Roma Termini (15:57) – Ventimiglia (23:44)
